CALCIOMERCATO INTER/ Scamacca è l’obiettivo per l’estate, insieme a Frattesi

CALCIOMERCATO INTER: SCAMACCA PER L’ATTACCO A GIUGNO

L’Inter ha provato a rafforzare il proprio organico in questa finestra di calciomercato invernale. I dirigenti nerazzurri pensano però già al futuro e l’obiettivo principale per la prossima sessione estiva è stato senza dubbio individuato in Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo. Sotto contratto con i neroverdi fino al giugno del 2025, stando ai rumors anche lo stesso giocatore avrebbe già scelto l’Inter come prossima tappa per la sua carriera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’amministratore delegato Beppe Marotta ed i suoi colleghi avrebbero avviato i contatti per portare avanti l’operazione da chiudere in estate avendo appunto discusso di questa possibilità con l’agente del calciatore, il procuratore Alessandro Lucci che cura gli interessi di alcuni interisti come Kolarov, Vecino, Correa e Dzeko. Il profilo di Scamacca sarebbe stato individuato inoltre proprio in previsione di sostituire in futuro il bosniaco ex Roma, che compirà 36 anni a marzo.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANVORE DEI NERAZZURRI

Nella finestra di calciomercato estiva dunque l’Inter concentrerà i propri sforzi per aggiudicarsi Gianluca Scamacca. L’attaccante ha una valutazione di 40 milioni di euro e la trattativa per accaparrarselo sarà slegata da quella per acquistare anche un altro calciatore del Sassuolo, ovvero Davide Frattesi. Intanto i neroverdi si preparano a cedere uno tra Scamacca e Raspadori avendo praticamente prenotato Lorenzo Lucca del Pisa per giugno.

