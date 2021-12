Calciomercato Inter/ Sensi verso l’addio a gennaio: anche Satriano in uscita

CALCIOMERCATO INTER: SENSI IN USCITA A GENNAIO

In attesa della finestra di calciomercato di gennaio, ecco che in casa Inter la dirigenza sta vagliando diversi nomi che potrebbero salutare Milano già nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Sky, pare infatti che il club nerazzurro sia pronto a mettersi nel mercato per portare nello spogliatoio di Inzaghi qualche nuovo innesto di qualità: ma per farlo dovrebbe anche sfoltire la rosa attuale del tecnico, per evitare sovrapposizioni nello spogliatoio e per ridurre anche il monte ingaggi già elevato.

In tal senso nome che spicca in uscita da capoluogo meneghino è quello di Stefano Sensi, che davvero fin qui ha trovato pochissimo spazio in campo durante la gestione Inzaghi. Infastidito da continui stop fisici di varia natura, il centrocampista pure non ha convinto fino in fondo il tecnico piacentino, che pure in stagione lo ha utilizzato per appena 160 minuti in Serie A (per nove presenze complessive) e circa nove minuti in Champions league (su due partite): potrebbe dunque essere il 26 enne il primo a fare le valigie.

CALCIOMERCATO INTER: ADDIO ANCHE A SATRIANO?

Per il momento pure non vi sono indiscrezioni di calciomercato Inter che riguardano solamente Sensi, anche se è forte l’ipotesi che il giocatore possa venire ceduto a gennaio solo con la formula del prestito. Ricordiamo infatti che il centrocampista ha un contratto con la società milanese fino al 2024 e che sarebbe ben utile la cessione con la formula del prestito anche per non svalutare troppo il cartellino del giocatore (l’Inter ha acquistato Sensi dal Sassuolo per circa 25 milioni di euro)

Pure va detto che il marchigiano non è l’unico giocatore nerazzurro in uscita per la finestra di contrattazione invernale. Stando alle ultime voci anche Satriano potrebbe presto lasciare lo spogliatoio di Inzaghi e lo stesso potrebbe anche partire con la formula del prestito, tenuto conto che la punta ha a un contratto fino al 2024 con la società meneghina. Staremo a vedere.

