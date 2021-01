Calciomercato Inter/ Skriniar nel mirino del Liverpool: affare in salita per Klopp

Solo domani si aprirà la finestra invernale di calciomercato, ma in casa Inter non sono al momento annunciati grandi movimenti per le prossime settimane. Già nei giorni scorsi la dirigenza si è dichiarata soddisfatta della rosa al momento a disposizione del tecnico Antonio Conte, ma questo non vuol dire che non possano arrivare qualche colpo a sorpresa. In tal senso proprio nella giornata di ieri aveva destato scalpore l’indiscrezione di calciomercato che voleva Milan Skriniar nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp. Sulle prime il club inglese pareva pronto ad effettuare un colpo lampo per il difensore nerazzurro, ma la voce è stata presto sgonfiata: come ci riporta il portale calciomercato.com, pare che l’Inter non abbia alcuna intenzione di veder partire il difensore (nome bollente del mercato a settembre) fino almeno all’estate e sicuramente solo ad alte cifre. Per il Liverpool dunque potrebbe non bastare l’offerta da 50 milioni che era stata ventilata nei giorni scorsi, in vista della finestra di gennaio: in ogni caso la dirigenza della Beneamata difficilmente farà scontri e sicuramente non per la prossima finestra di contrattazioni.

CALCIOMERCATO INTER: CONTE VUOLE DE PAUL MA…

Dunque con Skriniar non in partenza (salvo maxi offerte che per il momento non sono ancora arrivate) e con poche possibilità di rivedere accasato preso altri club Eriksen (lo abbiamo visto anche ieri), pare che per l’Inter questa sessione di calciomercato porrebbe rivelarsi un poco povera. Stando alle ultime voci infatti la dirigenza non ha in animo di rivoluzionare nulla, anche se certo Conte avrebbe due o tre nomi nella lista dei desideri. Il primo sicuramente è quello del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, da tempo nel mirino del tecnico pugliese. Secondo quanto ci riporta Tuttosport però è assai improbabile che il bianconero possa lasciare il club friulano a breve: è assai più probabile che la dirigenza (che ha in mano un contratto fino al 2024 con l’argentino) possa aprire un tavolo di discussione solo per l’estate e solo se saranno fissato cifre molto alte. Un affare dunque che sulla carta non pare nelle corde dell’Inter, almeno per l’immediato futuro: vedremo però che accadrà nei prossimi mesi.



