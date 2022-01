CALCIOMERCATO INTER/ Svanberg nel mirino, Digne sembra più lontano

La sessione di calciomercato invernale potrebbe regalare ad alcune squadre dei nuovi elementi che possano migliorare l’organico per affrontare il resto della stagione, Inter compresa. I nerazzurri sono alla ricerca almeno di un nuovo terzino sinistro oltre anche ad un centrocampista da alternare alla stacanovista Brozovic ed in questo senso uno dei profili seguiti con maggior interesse dalla società lombarda sembra essere quello di Mattias Svanberg, di proprietà del Bologna.

Come spiegato da calciomercato.com, il nome di Svanberg è presente sul taccuino dei dirigenti interisti nell’ottica di trovare un elemento di talento su cui puntare pure in futuro ed il mancato rinnovo del contratto con i rossoblu, attualmente in scadenza tra un anno ovvero nel giugno del 2023, potrebbe rappresentare un fattore decisivo per portare lo svedese a Milano. Ventitreenne originario di Malmo, Svanberg si è confermato uno dei migliori tra le file degli emiliani fino a questo momento della stagione.

CALCIOMERCATO INTER: DIGNE LONTANO, ECCO KURZAWA

La finestra di calciomercato dovrebbe essere utile all’Inter per aggiudicarsi un nuovo esterno di difesa. Il nome più caldo accostato ai nerazzurri pareva essere quello di Lucas Digne, di proprietà dell’Everton e già passato in Serie A con la maglia della Roma, ma stando ai rumors più recenti si starebbe complicando la pista che porta al francese. Visti i buoni rapporti mantenuti dopo l’affare Hakimi, l’Inter potrebbe ora chiedere al Paris Saint-Germain di trattare Layvin Kurzawa, giocatore che non sta trovando spazio a Parigi.

