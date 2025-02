CALCIOMERCATO INTER, I NERAZZURRI HANNO CHIUSO PER L’ARRIVO DI SUCIC

L’ultimo giorno ha portato un nuovo acquisto per il calciomercato Inter che ha chiuso per l’arrivo di un nuovo centrocampista dalla Dinamo Zagabria. Il nome è quello del croato Petar Sucic di proprietà della Dinamo Zagabria e sotto i riflettori dopo un inizio di stagione ad ottimo livello che ha attirato l’interesse di diversi club in Europa.

Il centrocampista, attualmente, è infortunato e dovrà stare fuori lontano dal campo fino a marzo e, anche per questo, l’Inter ha deciso di lasciarlo in prestito al club croato fino a fine stagione prima di averlo a disposizione all’inizio della prossima stagione. Sul calciatore era forte l’interesse della Juventus che è stata, però, anticipata dei nerazzurri che sono stati capaci di chiudere velocemente l’operazione sulla base di 14 milioni di euro più 2 milioni legati ad eventuali bonus.

CALCIOMERCATO INTER, CHI È PETAR SUCIC?

Petar Sucic sarà il primo acquisto del calciomercato Inter per la stagione 2025/2026 e potrebbe essere a disposizione dei nerazzurri in vista dell’inizio del Mondiale per club. Sucic è un classe 2003 che si è messo in mostra con la Dinamo Zagabria e con la nazionale croata e ha attirato su di sé l’interesse dei nerazzurri che hanno visto in lui delle caratteristiche che potrebbero sposarsi perfettamente con il centrocampo cercato da Inzaghi.

Il croato ha dimostrato grande versatilità in questo inizio di carriera e potrebbe essere impiegato sia come mediano che come mezz’ala con una tendenza difensiva che possa dare equilibrio. Il ruolo nel quale ha giocato fino ad oggi nella Dinamo Zagabria è quello di regista davanti alla difesa anche se è riuscito a segnare due gol in tre partite giocate nella Champions League di quest’anno prima di infortunarsi. Per i più attenti, il cognome Sucic potrebbe risultare familiare e richiamare al talento della Real Sociedad Luka Sucic che è stato uno dei talenti più cristallini dell’ultimo europeo nonché cugino di Petar.

