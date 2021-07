CALCIOMERCATO INTER/ UFFICIALE la rescissione di Joao Mario, per Dalbert…

CALCIOMERCATO INTER, UFFICIALE LA RESCISSIONE DI JOAO MARIO

L’Inter sembra aver risolto nelle scorse ore una grana che poteva protrarsi a lungo in questa sessione di calciomercato estivo, ovvero l’addio di Joao Mario. I nerazzurri hanno spiegato in una nota ufficiale sul sito del club che la società ha concluso il rapporto con il calciatore portoghese: “Accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club.” A questo punto il ventottenne lusitano dovrebbe firmare nella giornata odierna con il Benfica, essendo tornato nella Capitale portoghese nella serata di ieri. Lo Sporting di Lisbona non potrà dunque fare più nulla per tentare di aggiudicarsi l’ex numero 6 nerazzurro e tantomeno porre un veto sull’approdo ad una squadra rivale come il Benfica, aspetto di cui si era parlato a lungo e che poteva secondo i rumors addirittura trascinare l’Inter in tribunale.

CALCIOMERCATO INTER, CAGLIARI SU DALBERT

In casa Inter sono diversi i nomi su cui la dirigenza sta lavorando per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi, sia in entrata che in uscita. Un giocatore che non pare affatto destinato a rimanere a Milano è Dalbert, di ritorno lo scorso anno in prestito ai francesi del Rennes dove ha collezionato appena 17 presenze complessive tra campionato e coppe. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, il terzino brasiliano avrebbe respinto la corte del Trabzonspor e quindi rifiutando il trasferimento in Turchia per magari attendere altre offerte provenienti dalla Serie A. Per l’emittente satellitare infatti su Dalbert si registra l’interesse del Cagliari che potrebbe avere dei contatti in questo senso con i nerazzurri nei prossimi giorni.

