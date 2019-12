Calciomercato Inter/ Ultime notizie, al Barcellona opzione su Lautaro per Vidal?

CALCIOMERCATO INTER, INTRECCI VIDAL-LAUTARO COL BARCELLONA

Arturo Vidal all’Inter e Lautaro Martinez al Barcellona? Il calciomercato è molto più complesso di questo sintetico interrogativo, ma qualcosa si sta muovendo sull’asse Milano-Barcellona ed è doveroso renderne conto. Partiamo dal presidente blaugrana Bartomeu che in un’intervista ha blindato il centrocampista cileno, nel mirino dell’Inter per rinforzare la linea mediana di Antonio Conte in vista della seconda parte della stagione. «Vidal? Non è previsto nessun movimento a gennaio», ha tagliato corto. Ma il quotidiano spagnolo Sport in prima pagina mette la notizia di un incontro tra la dirigenza dell’Inter e quel del Barcellona proprio per parlare di Vidal. E pare che nei discorsi sia finito pure Rakitic. Dal canto suo la società catalana avrebbe chiesto un’opzione su Stefano Sensi e Lautaro Martinez, due dei giocatori che si stanno mettendo in evidenza in questa prima parte della stagione. Il Barcellona chiede 20 milioni di euro per Vidal, ma potrebbe scendere a 16. Invece la richiesta per Rakitic è stata di 30 milioni. Anche per questo la preferenza è caduta sul primo. «Vidal? Si potrebbe fare, abbiamo una grande considerazione di lui», ha detto recentemente l’amministratore delegato Beppe Marotta in merito a possibili movimento di calciomercato dell’Inter. In vista della partita di Champions potrebbe esserci un nuovo incontro, nel quale si potrebbe parlare anche di Lautaro Martinez, per il quale i blaugrana potrebbero arrivare ai 111 milioni di euro della clausola.

