CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: dopo Barella, Nandez dal Cagliari?

Il calciomercato dell’Inter in questa fase invernale potrebbe mettere le basi a trattative di mercato importanti in vista di giugno, oltre a portare rinforzi immediati per Conte, con la trattativa Vidal sempre viva. Ma l’allenatore nerazzurro, dopo aver indicato nella scorsa campagna acquisti Barella come rinforzo fondamentale per il centrocampo, avrebbe puntato un altro calciatore del Cagliari. Si tratta dell’ex Boca Juniors Nahitan Nandez, uno degli elementi rivelazione del sorprendente Cagliari di Rolando Maran. Nandez al suo primo approccio col calcio europeo si è confermato il centrocampista completo e versatile che aveva rubato l’occhio nella sua esperienza in Argentina con la maglia degli Xeinezes e l’Inter starebbe cercando di aprire una trattativa con i sardi. Ma secondo il DS del Cagliari, Carli, a meno di un’offerta fuori mercato non si apriranno prospettive per gennaio: “E’ un giocatore del Cagliari. Siamo felici di come sta andando la squadra e il Cagliari non vende i suoi titolari. Ovvio che se ti arriva l’offerta da 80-90 milioni la valuti, ma la linea è quella. E’ l’anno della ricostruzione e figuriamoci se vendiamo i migliori.” Ma a fronte di cifre molto alte l’Inter potrebbe mettere sul piatto un altro giocatore fondamentale per i rossoblu, ovvero Radja Nainggolan: destinato a tornare a nerazzurro a gennaio, a meno che un altro gioiello cagliaritano non prende la strada di San Siro alla stregua di quanto fatto da Barella.

CALCIOMERCATO INTER, PIACE MARTINEZ QUARTA

Il calciomercato dell’Inter guarda sempre con interesse ai talenti sudamericani, e un nome particolarmente caldo è quello di Lucas Martinez Quarta, giovane centrale argentino in forza al River Plate. 23 anni, Martinez Quarta ha il passaporto comunitario e da alcune settimane l’Inter ha aperto i contatti col club di Buenos Aires e in un’intervista a Tyc Sports il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha confermato come Martinez Quarta possa diventare un obiettivo da inserire nella rosa a disposizione di Antonio Conte: “Ho già parlato a tempo debito. In un club come il nostro è un giocatore che potrebbe essere nei radar, ma non voglio creare false aspettative. Si sta facendo notare e grandi club lo osservano.” Un innesto che potrebbe alimentare le soluzioni a disposizione del tecnico salentino, che tra le lacune della rosa interista in chiave Champions ha spesso sottolineato di doversi affidare spesso al giovane bastoni in caso di indisponibilità nel forte trio titolare composto da De Vrij, Skriniar e Godin. Difficile comunque che Martinez Quarta possa arrivare subito, anche se l’Inter non disdegnerebbe un periodo d’ambientamento per un giovane difensore che sarebbe alla prima esperienza in assoluto in Europa.

