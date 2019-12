CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: piace Kulusevski, ma Gasp tiene duro!

Il calciomercato dell’Inter inizia a scaldare i motori anche in prospettiva. Antonio Conte sa bene di essere all’inizio di un ciclo che dovrà essere puntellato anche secondo le sue richieste. A volte anche con lamentele che hanno fatto discutere, l’allenatore interista ha fatto capire di non voler transigere rispetto ad alcune idee chiare nella sua mente per lo sviluppo della squadra. Così, oltre ad operazioni che potrebbero concretizzarsi in maniera immediata per il mercato di gennaio, per continuare a coltivare il sogno Scudetto, l’Inter sta monitorando con grande attenzione alcuni elementi che potrebbero far parte della rosa del futuro. Uno di essi è senza ombra di dubbio Dejan Kulusevski, una delle rivelazioni assolute di questo campionato di Serie A. Con le sue giocate, le capacità di inserimento e la sua velocità, Kulusevski sta dimostrando di essere pronto per palcoscenici anche superiori rispetto a quelli che sta affontando con la maglia del Parma, che pure si sta dimostrando competitivo quest’anno per lottare per un posto in Europa League. L’Inter sarebbe senza ombra di dubbio un salto di qualità notevole, ma Kulusevski è di proprietà dell’Atalanta e Gian Piero Gasperini, dopo il 5-0 rifilato al Milan, è stato abbastanza chiaro nel sottolineare: “Kulusevski è un giocatore dell’Atalanta.”

CALCIOMERCATO INTER, GASPERINI NON MOLLA

Sui possibili inserimenti di grandi club come l’Inter su Kulusevski, Gasperini ha fatto capire di considerare il giocatore all’interno del progetto dell’Atalanta del futuro. “Kulusevski è un giocatore dell’Atalanta, sta facendo cose straordinarie. Già a sedici anni si allenava con noi e aveva doti straordinarie. Se può restare? Bisognerebbe chiederlo al presidente Percassi. È andato via perché nel suo ruolo c’erano Gomez, Ilicic, era arrivato Malinovskyi. Lui ha bisogno di giocare, e a Parma ha trovato l’ambiente ideale per esplodere subito.” Quel “chiedete al presidente Percassi”, detto sorridendo, è indicativo del fatto che Gasperini sa bene che il suo presidente potrebbe vacillare di fronte a una grande offerta. E l’Inter, su indicazione di Conte, sembra intenzionata a puntare con grande convinzione sul giocatore: l’Atalanta, si sa, è una bottega molto cara, ma di fronte a un’offerta di 40 milioni di euro sarebbe pronta a cedere. L’Inter sembra al momento pronta a spingersi fino a 35 milioni di euro, dunque le parti già inizialmente non sarebbero troppo distanti. Vedremo se la trattativa decollerà immediatamente, forzando anche la mano per interrompere il prestito al Parma, oppure se tutto si concretizzerà a partire dal mese di giugno, nella finestra estiva di calciomercato.

