CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: pronti 12 milioni per Vidal!

Il calciomercato dell’Inter nella sessione invernale potrebbe essere soprattutto orientato verso gli affari relativi al centrocampo e Arturo Vidal potrebbe essere il profilo prescelto per rinforzare un reparto che in autunno ha dovuto fare i conti con le importanti defezioni di Sensi e Barella. Potrebbe incidere molto in questo senso il rapporto che il tecnico Antonio Conte aveva con il calciatore cileno: Vidal era stato un pilastro della prima Juve che, sotto la guida del tecnico salentino, aveva aperto il ciclo che ha portato alla conquista di 8 Scudetti consecutivi in un ciclo poi proseguito da Max Allegri. Vidal ha lasciato la Serie A passando prima al Bayern Monaco e poi al Barcellona, ma potrebbe persuadersi a lasciare la città Catalana per tornare protagonista con il tecnico con il quale ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Inizialmente l’Inter aveva avanzato alcuni sondaggi con il Barca per capire se il giocatore potesse partire in prestito, anche perché Vidal inizialmente si era ritrovato chiuso nel centrocampo blaugrana. Il cileno però ha trovato progressivamente più spazio e il Barcellona non sembra intenzionato a liberarsi di lui senza un affare ben definito. Le richieste di Antonio Conte però sono state chiare e l’Inter potrebbe sferrare l’assalto decisivo già a gennaio.

CALCIOMERCATO INTER, L’OK DI ZHANG PER IL CILENO

Per arrivare a un assalto deciso a Vidal serviva ovviamente l’ok della proprietà cinese del club e da ciò che è emerso da notizie pubblicate sulla Gazzetta dello Sport, Zhang avrebbe dato via libera ad Ausilio e Marotta per far partire l’operazione necessaria per portare Arturo Vidal a titolo definitivo in maglia nerazzurra. La quotazione del cileno, va sottolineato, è lontana dalle cifre per le quali si era mosso dalla Juventus per approdare nella Bundesliga tedesca. Sarebbero subito pronti 12 milioni di euro cash, una cifra comunque lontana da quella che il Barcellona aveva fissato per un eventuale partenza del centrocampista, sui 25 milioni di euro. Quotazione sulla quale, come detto, ha influito anche il recente rendimento di Vidal, che nello scacchiere tattico di Valverde si è ritagliato uno spazio che nelle precedenti stagioni non era riuscito ad ottenere. Ma la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva. Vidal infatti sa bene che nel Barcellona può guadagnarsi uno spazio da alternativa di lusso, ma non da titolare come potrebbe essere nell’Inter di Conte, che sogna di farlo diventare un fulcro del suo gioco grazie al dinamismo, alla duttilità tattica e all’abilità negli inserimenti del cileno. Vedremo se la base di 12 milioni di euro offerti dall’Inter sarà sufficiente per intavolare una trattativa concreta con i catalani.

