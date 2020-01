CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: Vidal, Eriksen subito, Tonali per giugno?

Il calciomercato dell’Inter è concentrato all’inizio di questa finestra di gennaio su nomi come quello di Arturo Vidal, con il braccio di ferro per strappare il cileno al Barcellona che sembra appena iniziato. Ma Beppe Marotta si sta muovendo per cercare di chiudere affari importanti anche per ciò che riguarda il centrocampo fuori dal possibile immediato arrivo del cileno. E una richiesta arrivata direttamente da Antonio Conte riguarderebbe Sandro Tonali, gioiellino del Brescia e indicato ormai da tempo da molti osservatori come perno della mediana del futuro della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Tonali è stato blindato dal presidente del suo club, Massimo Cellino, che in varie interviste ha definito come imprescindibile la presenza del giocatore nella rosa a disposizione di Corini, per provare a rincorrere con tutte le risorse a disposizione una difficile salvezza. Ma Marotta sarebbe pronto a un’offerta definita “irrinunciabile” e che soprattutto sarebbe accompagnata da una condizione che porterebbe l’Inter in pole position nella corsa al giocatore. Ovvero, la possibilità di lasciare Tonali in prestito a Brescia fino alla fine della stagione, in linea con quanto fatto dalla Juventus con Kulusevski a Parma. Con Tonali, Sensi e Barella, l’Inter si garantirebbe un bel pezzo della probabile Nazionale azzurra del futuro.

C’è da registrare l’ennesimo scontro di calciomercato tra Inter e Juventus che starebbe per infiammare questo inizio di mercato invernale: oggetto del contendere è Eriksen, il forte centrocampista del Tottenham che è in scadenza di contratto e,nonostante Maurinho, non vuole rinnovare con gli Spurs. L’allenatore portoghese, che vive un momento di difficoltà, vorrebbe tenerlo fino a giugno ma Marotta per vincere la concorrenza della Juventus ha deciso di anticipare tutti provando a chiudere l’operazione in questi giorni. Colpo di mercato complicato per cui servirebbe un “aiutino” del tecnico portoghese, grande tifoso nerazzurro…

CALCIOMERCATO INTER, POLITANO IN USCITA?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto far registrare un’accelerata importante anche attorno alla possibilità di chiudere qualche importante scambio con società italiane. La Roma ad esempio ha messo gli occhi addosso a Matteo Politano, che sarebbe un cavallo di ritorno essendo cresciuto come calciatore nel settore giovanile giallorosso. Politano si rivelerebbe però una pedina per arrivare a giocatori della rosa romanista che fanno particolarmente gola ad Antonio Conte. A partire da Leonardo Spinazzola, che nonostante qualche problema fisico sarebbe un “quinto” perfetto negli schemi di Antonio Conte. Che avrebbe però una preferenza particolare per quello che è considerato forse il talento più in vista nella rosa della Roma in questo periodo. Ovvero Lorenzo Pellegrini, per il quale oltre a Politano sarebbe pronto un conguaglio economico pesante. Ma sembra difficile che, con un cambio di proprietà all’orizzonte, la Roma possa accettare di lasciar partire l’elemento al quale molti tifosi darebbero in eredità anche la maglia numero 10 di Francesco Totti. Ciò non toglie che Politano possa partire: il giocatore sembra indietro nelle gerarchie di Conte e potrebbe interessare anche alla Fiorentina che vanta in rosa un altro giovane talento italiano in prospettiva ambito dall’Inter: Gaetano Castrovilli.



