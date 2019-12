CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: Vidal, una questione di vita o di morte

Il calciomercato dell’Inter ruota ancora fortemente attorno al nome di Arturo Vidal, arrivato ai ferri corti con la propria società, il Barcellona, proprio nella speranza di poter tornare protagonista da titolare in Serie A, per giunta con un allenatore come Antonio Conte che è stato artefice delle sue fortune ai tempi della Juventus. Uno scenario suggestivo al quale il Barcellona però sembra non voler partecipare, sicuramente non alle cifre proposte dall’Inter. Per il cileno tra domanda e offerta ballerebbero oltre 10 milioni di euro, anche se in una recente intervista a ESPN il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha aperto alla possibilità che Vidal possa approdare alla corte di Conte in questa sessione di gennaio, oltre a confermare che i piani del club, appaiato in testa alla classifica alla Juventus, sono fortemente legati alla volontà di rendere la squadra immediatamente più competitiva: “Il mercato apre tra poco, abbiamo un mese per valutare. Vidal è un giocatore di grande livello, con grande personalità. Vediamo cosa succederà ma sicuramente cerchiamo giocatori che possano alzare il livello della nostra squadra, che è già molto alto.” Affermazioni poco equivocabili per un assalto al cileno che sembra già partito da diversi giorni.

CALCIOMERCATO INTER, INCERTEZZA PER GABIGOL

Il calciomercato dell’Inter si muove poi anche attorno ad alcuni nomi in uscita che potrebbero aiutare le casse del club a sostenere gli investimenti per i rinforzi richiesti da Conte. E quello che in Italia è passato come un flop assoluto, Gabigol, ora è diventato un pezzo pregiato in Sudamerica, grazie alle prodezze dell’attaccante che hanno permesso ai brasiliani del Flamengo di conquistare la Copa Libertadores e sfiorare il Mondiale per Club, perso solo ai tempi supplementari contro il Liverpool. Il Flamengo vorrebbe riscattare l’intero cartellino di Gabigol, ma non alle cifre richieste da un’Inter che non sembra volersi smuovere da una richiesta di circa 20 milioni di euro. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha fatto chiarezza sulla situazione sottolineando come nessuna decisione relativa al futuro del giocatore sia stata ancora presa dal club: “Siamo disponibili e aperti a tutto. Ma per il momento, non abbiamo ancora nessun accordo.” Queste le dichiarazioni di Marotta al portale brasiliano Globoesporte: il Flamengo si ritroverà per l’inizio della preparazione per la nuova stagione il prossimo 23 gennaio e il club “Rubonegro” vuole definire la situazione entro quella data, versando potenzialmente una cifra importante anche per il mercato invernale dell’Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA