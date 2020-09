Calciomercato Inter/ Vidal tratta l’addio al Barcellona, Brozovic è il sacrificato?

La rivoluzione del calciomercato Inter riguarda soprattutto Arturo Vidal: il cileno è da tempo l’oggetto del desiderio della società nerazzurra, in questo momento si sta ancora allenando con il Barcellona ma sembra che il suo addio al mondo blaugrana sia imminente. Diviso tra il desiderio di tornare alla Juventus e il poter riabbracciare il suo vecchio allenatore Antonio Conte, sembra che Vidal abbia deciso per i nerazzurri anche perché la concorrente ha già operato due acquisti a centrocampo, tre se consideriamo anche il jolly Dejan Kulusevski, e in questo momento è particolarmente concentrata sul ruolo di prima punta. Dopo essersi lasciato scappare Sandro Tonali, o averlo comunque mollato per esigenze economiche (Piero Ausilio dixit) e/o valutazioni tecnico-tattiche, adesso l’Inter aspetta il cileno sapendo o comunque sperando che il suo acquisto possa far fare un salto di qualità immediato alla squadra, soprattutto perché si tratta di un calciatore che conosce molto bene la nostra Serie A avendoci giocato per quattro stagioni (e vincendo altrettanti scudetti). Il suo arrivo però significa che qualcuno in mezzo dovrà partire, e non sarà il solo Borja Valero: da questo punto di vista, l’indiscrezione l’ha lanciata Tuttosport.

CALCIOMERCATO INTER: BROZOVIC VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Inter è infatti entrato nell’ordine delle idee di vendere Marcelo Brozovic. Questo perché l’idea di Conte sarebbe quella di promuovere Stefano Sensi in cabina di regia: ruolo che ha ricoperto a Cesena in Serie B e poi anche con il Sassuolo, e che lo vedrebbe protagonista in una squadra che lo ha acquistato l’estate scorsa ma con cui ha giocato pochissimo, perché all’inizio di ottobre (dopo un avvio straordinario) si è infortunato e praticamente non è più rientrato, se non per qualche comparsata. Nel frattempo Brozovic ha preso in mano le chiavi della squadra e l’allenatore nerazzurro ha scoperto l’ottimo rendimento di Roberto Gagliardini; per quest’anno però il progetto di Conte sarà diverso anche per questioni anagrafiche. Dunque, vedremo: Brozovic è ufficialmente un giocatore che pare destinato a lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato, ma come sempre bisognerà ovviamente valutare se arriveranno offerte che possano soddisfare la società. Il croato era arrivato in nerazzurro nel gennaio 2015, pagato in totale 8 milioni di euro: una plusvalenza è ampiamente possibile, attenzione soprattutto ad alcune squadre di Premier League che potrebbero essere interessate al suo profilo.



