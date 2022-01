Calciomercato Inter/ Villar come vice-Brozovic: possibile scambio con Vecino?

Gonzalo Villar non è un nome del tutto nuovo per quanto riguarda il calciomercato Inter e allora facciamo il punto su questa ipotesi che potrebbe vedere il centrocampista classe 1998 della Roma approdare in nerazzurro come vice per Marcelo Brozovic, mentre potrebbe fare il percorso inverso Matias Vecino, che infatti è dato in uscita dall’Inter già nella sessione di calciomercato di gennaio.

Per l’Inter potrebbe essere un’ipotesi decisamente intrigante: innanzitutto, Villar è assai più giovane rispetto a Vecino (ci sono ben sette anni di differenza); inoltre, un sostituto di Brozovic sarebbe prezioso, anche se il croato è praticamente insostituibile per Simone Inzaghi, al quale tuttavia un’alternativa potrebbe far comodo per non affaticare troppo il titolare. Infine, non dimentichiamo che Villar era considerato un talento in rampa di lancio prima di vivere un periodo difficile: se l’Inter riuscisse a rilanciarlo, potrebbe diventare qualcosa più di una semplice riserva.

CALCIOMERCATO INTER: IDEA VILLAR, EMARGINATO DA MOURINHO ALLA ROMA

A rendere ancora più intrigante questa potenziale trattativa di calciomercato c’è naturalmente il fatto che di mezzo ci sia José Mourinho, un nome che nell’ambiente Inter non può mai lasciare indifferenti. In effetti Gonzalo Villar era un titolare fisso alla Roma nella scorsa stagione, con Paulo Fonseca in panchina. Tutto è cambiato con l’arrivo di Mourinho, perché Villar è troppo poco portato per la fase difensiva, alla quale lo Special One riserva grande attenzione. Un dato vale più di molte parole: le presenze stagionali di Gonzalo Villar con la Roma (sei) sono state tutte in Conference League, mentre in Serie A non ha ami visto il campo in 19 partite.

Cambiare aria dunque potrebbe fare bene a tutti: Villar senza dubbio potrebbe mettersi più in luce, anche se mandare in panchina Brozovic sarà difficile per chiunque; la Roma otterrebbe con Vecino un giocatore le cui caratteristiche sono sicuramente più gradite a Mourinho; l’Inter potrebbe fare il colpaccio se Villar tornasse sui livelli della scorsa stagione e magari riuscisse a invogliare Simone Inzaghi a schierarlo insieme a Brozovic e non solo come alternativa al croato. Si riuscirà però a trovare l’accordo per sbloccare questa possibilità?



