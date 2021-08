CALCIOMERCATO INTER/ Visite e firma per Dumfries, attesa per Zapata

CALCIOMERCATO INTER, IL GIORNO DI DUMFRIES

L’Inter si sta muovendo parecchio in questi giorni di calciomercato estivo. I nerazzurri, ceduto Romelu Lukaku al Chelsea, stanno per accogliere Denzel Dumfries, in arrivo dal PSV di Eindhoven e sbarcato ieri sera a Milano. Stando alle indiscrezioni più recenti, oggi Dumfries dovrebbe effettuare le visite mediche di rito per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per poi prendere quindi parte al primo allenamento coi nuovi compagni. Preso per rimpiazzare Achraf Hakimi, passato al Paris Saint-Germain al inizio mercato, ieri sera Dumfries ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui. Sono pronto e affamato.” Il terzino olandese è stato pagato 12.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus e stando a quanto rivelato dalla Rosea potrebbe già fare il suo esordio in amichevole quest’oggi contro la Dinamo di Kiev.

Insigne all'Inter?/ Calciomercato news, il Napoli non garantisce lo stesso stipendio

CALCIOMERCATO INTER, ZAPATA IN ATTESA

L’addio di Lukaku sta spingendo i dirigenti dell’Inter a trovare uno o più attaccanti entro la chiusura del calciomercato. Aspettando l’ufficialità dell’acquisto di Edin Dzeko dalla Roma, i nerazzurri stanno lavorando per aggiudicarsi anche il centravanti Duvan Zapata dall’Atalanta. Il colombiano ha caratteristiche simili a quelle del belga e si sposerebbe bene con il bosniaco o in coppia con Lautaro Martinez. I bergamaschi stanno però aspettando a lasciar partire il proprio giocatore volendo essere certi di avere un sostituto all’altezza per la stagione alle porte. Stando a quanto rivelato da Sportitalia, l’Inter avrebbe già raggiunto un accordo con il procuratore del classe ’91 ma l’Atalanta starebbe pensando di trattenerlo, come riportato dalla redazione di Sky Sport. Intanto Marotta ed Ausilio potrebbero anche percorrere la strada che porta a Lorenzo Insigne del Napoli nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE:

Nainggolan ha rescisso con l'Inter/ Calciomercato, se c'è l'accordo torna a CagliariCalciomercato Inter/ Non solo Dzeko, in arrivo anche uno tra Correa e Zapata

© RIPRODUZIONE RISERVATA