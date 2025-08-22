Tiene banco l'attacco per quel che riguardo il calciomercato Juve. I tifosi sono preoccupati riguardo la gestione della situazione Kolo Muani e Vlahovic.

Calciomercato Juve, la priorità è l’attacco

Il calciomercato Juve sarà rovente in questi ultimi giorni di mercato dove la società vuole rinforzare la rosa e accontentare in tutto e per tutto le richieste di Igor Tudor. L’allenatore reclama rinforzi ed anche i tifosi vogliono acquisti per portare la rosa a diventare una seria concorrente per quel che riguarda la lotta scudetto. E molto dipenderà dall’attacco.

Sono ormai settimane che va avanti la situazione relativa all’attaccante Randal Kolo Muani, di proprietà del PSG. La Juve lo ha tenuto in prestito e ora lo rivorrebbe in prestito con diritto di riscatto, ma il Psg lo cede solo a titolo definitivo ed al momento le parti sono ancora in difficoltà, l’affare potrebbe sbloccarsi a titolo definitivo verso fine mercato.

Chi poteva facilitare sicuramente questa trattativa era Dusan Vlahovic, in uscita dal club bianconero. Arrivano però sempre più segnali riguardo la permanenza dell’attaccante, il serbo fa richieste importanti di ingaggio ai club interessati ed al momento appare difficile vedere una cessione negli ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Juve, futuro in bilico per Kelly e Djalo

Il calciomercato Juve vede possibili cambiamenti in attacco ma questo non è solo l’unico reparto sotto osservazione ed il club potrebbe fare qualche movimento prima in uscita e poi eventualmente anche in entrata. Come riporta il Corriere dello Sport il Crystal Palace ha chiesto informazioni per Lloyd Kelly e potrebbe presto presentare un’offerta per il giocatore.

Occhio quindi alla sua situazione anche se i bianconeri – per evitare minusvalenze – chiedono almeno 20 milioni di euro circa e la trattativa è tutt’altro che semplice. Oltre a lui occhio alla situazione di Djalo e Rugani con entrambi che hanno mercato ed in particolare il portoghese potrebbe tornare in Francia dove almeno un paio di club hanno chiesto informazioni. Il suo futuro appare quindi in forte bilico.

Il piano della Juve è cedere uno tra Djalo e Rugani con quest’ultimo richiesto da Lecce e Verona anche se pesa il suo alto ingaggio e quindi è più probabile la permanenza. Eventualmente i bianconeri riescano a cedere entrambi si potrebbe prendere in considerazione l’idea di un nuovo difensore anche se questa non è la priorità.