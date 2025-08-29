Il calciomercato Juve vede i bianconeri in netta difficoltà e la società fatica a trovare acquirenti per i suoi cosiddetti esuberi, a partire da Vlahovic

Calciomercato Juve, problemi per il club bianconero

Il calciomercato Juve vive al momento una fase di stallo ed i bianconeri sono in evidente difficoltà. Il sogno è ovviamente manco a dirlo Randal Kolo Muani ma per il francese serve un grosso investimento e per arrivare a ciò bisogna chiudere prima in uscita, con diversi giocatori ormai sul piede di partenza e fuori dai piani del club.

Il caso principale riguarda Dusan Vlahovic ma più passano le ore e più aumentano le possibilità che il centravanti serbo resti a Torino e rimanga anche l’ultimo anno in maglia bianconera. Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza a Giugno 2026 e al momento non sembra esserci alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto.

Se per Vlahovic la situazione è definita ben diversa è la situazione relativa a Nico Gonzalez e la Juve cerca acquirenti per il giocatore, specialmente in Premier League. C’erano state sirene arabe fino a settimane fa ma ora la pista più calda è quella che porta all’Atletico Madrid di Simeone e quindi il mercato non è chiuso. I Colchoneros vorrebbero liberare qualche posto ma occhio all’assalto a lui e Gallagher entro fine mercato.

Calciomercato Juve, per l’attacco si allontana Zhegrova

Il calciomercato Juve vede i bianconeri avere delle priorità ma senza cessioni non è escluso che non resti nessuno in quel di Torino. Con la permanenza di Nico e Vlahovic sarà difficile vedere Kolo Muani o Zhegrova in bianconero e proprio sull’esterno del Lille sono in arrivo interessanti novità, non positive per la formazione torinese.

Secondo quanto riportano i media francesi Zhegrova ha trovato l’accordo con il Marsiglia di De Zerbi, una cosa che ha fatto letteralmente infuriare i vertici del Lille, squadra tra le principali rivali di quello marsigliese. Situazione complicata anche per Nicolas Jackson, punta alternativa a Kolo Muani che piace molto al Bayern Monaco.

Intanto i colleghi di Sportmediaset hanno lanciato un’autentica bomba di mercato e la Juve è una delle squadre interessate a Dani Ceballos, giocatore in uscita dal Real Madrid. Il giocatore ha ricevuto varie offerte ma quella bianconera è la più allettante; non è da escludere però la permanenza con il club torinese.