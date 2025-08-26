Il calciomercato Juventus potrebbe vedere importanti novità in questi ultimi giorni di mercato. Sono vari i nomi che possono partire in questi giorni.

Calciomercato Juve, bianconeri molto attivi

Saranno giorni molto caldi gli ultimi per il calciomercato Juve con i bianconeri molto attivi sia in entrata che eventualmente in uscita e tante situazioni ancora da monitorare. In primo luogo c’è la situazione attaccante ed ormai appare chiaro che il prossimo anno giocherà solo uno tra Kolo Muani e Dusan Vlahovic, il francese può arrivare solo in caso di partenza del serbo.

DIRETTA/ Inter Cagliari Primavera (risultato finale 5-3 d.c.r.): Supercoppa ai nerazzurri! (26 agosto)

Il giocatore ex Fiorentina è a scadenza di contratto, ma al momento l’unica possibilità reale è il Milan che però dovrebbe fare solo Harder. Vlahovic va verso la permanenza e di conseguenza si allontana Kolo Muani che rischia di restare da separato in casa a Parigi, il Psg ha chiesto circa 60 milioni e una cessione a titolo definitivo e quindi al momento è tutto fermo.

Calciomercato Serie A News/ Vogliacco tra Italia e Grecia, Cheddira può sostituire Piccoli (26 agosto 2025)

Ma il club bianconero lavora prima in uscita e ci sono varie situazioni da valutare, come quella dell’argentino Nico Gonzalez, giocatore sul piede di partenza. La Juve valuta il giocatore sudamericano almeno 25 milioni di euro, su di lui c’era l’Atletico Madrid ma al momento anche la squadra di Simeone deve liberare esuberi e quindi l’affare è complicato.

Calciomercato Juve, possibile triplo addio in difesa

Occhio a quello che succede anche nel reparto difensivo per il calciomercato Juve e potrebbe esserci la cessione di alcuni difensori ormai in uscita. E’ fatta praticamente per l’addio di Tiago Djalo, giocatore non nei piani di Igor Tudor e che dovrebbe trasferirsi all’estero nelle prossime ore. Ma non è finita qui.

Calciomercato Atalanta News / Intreccio Brescianini, occhio al sostituto. Palestra ai saluti (26 Agosto 2025)

Dopo Douglas Luiz potrebbe esserci presto un nuovo accordo tra Juventus e Nottingham Forrest con gli inglesi in forte pressing per Nicolò Savona, difensore non ritenuto intoccabile dai bianconeri. Il giocatore può partire, la Juve chiede poco più di 15 milioni di euro ed attenzione all’affare a sorpresa con la Juve che valuta cosi anche le uscite.

La Juve inoltre valuta il possibile addio di Kelly che piace al Crystal Palace ed ad un altro paio club di Premier League. E’ ovvio che dalle due cessioni in poi in difesa ci sarà un movimento in entrata e la Juve attende di vendere prima e poi comprare, occhio alle ultime ore di mercato.