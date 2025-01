Calciomercato Juventus News: in stallo Veiga

Sarà un’altra giornata d’attesa sul fronte londinese del calciomercato Juventus. È ormai noto che i bianconeri siano alla ricerca di un rinforzo in difesa. I pesantissimi infortuni di Bremer prima e di Cabal poi infatti hanno accorciato ancora di più la coperta di Thiago Motta sul fronte arretrato. Gli unici difensori centrali attualmente a disposizione del tecnico sarebbero infatti solamente Gatti, Kalulu, il nuovo arrivato Alberto Costa e il giovane classe 2004 Rouhi. Ora dopo aver tentato l’assalto a Tomori del Milan Giuntoli avrebbe individuato il profilo del nuovo difensore della Juventus nel giocatore del Chelsea Renato Veiga.

Calciomercato Juventus/ Danilo torna in Brasile, nuovo assalto a Sandro Tonali (22 gennaio 2025)

Arrivato a Londra a luglio dal Basilea, ma cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, il difensore portoghese ha fatto vedere ottime cose nel campionato svizzero, ma nel caos Chelsea non sta riuscendo ad emergere. I blues potrebbero così decidere di liberarsene anzitempo, e la Juve è pronta alla finestra. Cristiano Giuntoli è addirittura volato a Londra per sondare con il Chelsea l’ipotesi sia per quanto riguarda il difensore portoghese sia per trattare con il Newcastle il difensore Lloyd Kelly. Tuttavia nonostante il blitz del direttore sportivo della Vecchia Signora il calciomercato Juventus sembrerebbe essere entrato in una fase di stallo.

Calciomercato Juventus News/ Valhovic choc, trattativa col Chelsea! Renato Veiga alla Juve? (21 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus News: subentra la concorrenza…

La frenata di questa operazione del calciomercato Juventus su Renato Veiga sarebbe stata causata dal nodo riguardante i termini dell’operazione. Il Chelsea infatti per il difensore portoghese chiedono 5 milioni euro di prestito oneroso, cifra che la Juventus non è assolutamente pronta a spendere. Giuntoli infatti starebbe cercando di concludere l’affare con un prestito gratuito, oppure con un diritto di riscatto a favore dei bianconeri.

Ma non solo, su Renato Veiga sarebbe anche piombata una fitta concorrenza. Si era già fatto avanti il Borussia Dortmund, che attende notizie da società e giocatore; ma nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una pretendente dalla Serie A. Parliamo della Lazio, che al contrario della Juventus sarebbe invece pronta addirittura a lanciarsi in un’operazione a titolo definitivo. I biancocelesti secondo calciomercato.com sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta per sbaragliare la concorrenza: 14 milioni di euro più il 50% della futura rivendita a favore dei londinesi, che andrebbero così a monetizzare l’uscita del difensore lusitano.

Se l’offerta della Lazio fosse confermata avrebbe ovviamente priorità sul tavole dei blues, la partita si sposterebbe quindi sul giocatore, la cui volontà sarà fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Juventus/ Tomori e Kelly obiettivi per la difesa, Douglas Luiz in uscita? (20 gennaio 2025)