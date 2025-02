PAGELLA CALCIOMERCATO JUVENTUS 2025: KOLO MUANI LA CILIEGINA

Come giudicare la pagella calciomercato Juventus? Certamente i bianconeri non sono stati a guardare: anzi, possiamo dire che abbiano operato per andare a coprire le falle immediatamente evidenti nella rosa, che poi lo abbiano fatto nel migliore dei modi sarà tutto da dimostrare. Intanto però, a far guadagnare la piena sufficienza alla Juventus basterebbe il colpo Randal Kolo Muani: nelle prime due partite il francese ha segnato tre gol, e ha anche avuto il “potere” di far tornare a segnare Dusan Vlahovic cui a oggi ha soffiato il posto. Una situazione vincente in ogni caso, almeno così pare: il serbo potrebbe rinascere stuzzicato dalla concorrenza, in caso di “scomparsa” sarebbe già pronto un addio verso il Psg che concederebbe il riscatto di Kolo Muani.

Aspettando giugno, il francese fa le onde e dunque il calciomercato Juventus ha operato un ottimo affare; per il resto, era all’impellente ricerca di un difensore per i gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal e ne sono arrivati addirittura tre. Uno è un terzino destro, Alberto Costa, che per il momento allunga le rotazioni esterne pur senza dare miglioramenti istantanei, anche perché dovrebbe essere un’alternativa a Nicolò Savona e Andrea Cambiaso contando anche che Weston McKennie e Timothy Weah fanno ormai quasi stabilmente i terzini. Gli altri due sono centrali ma duttili: Renato Veiga ha fatto subito l’esordio da titolare contro l’Empoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS 2025: DIFESA SISTEMATA, BASTERÀ?

Ecco poi che nella pagella calciomercato Juventus rientra anche Lloyd Kelly: per questi tre acquisti la Vecchia Signora ha speso 25 milioni di euro, dunque una cifra non indifferente e ora sarà il campo a dirci se il gioco avrà avuto una sua validità, per ora possiamo dire che Renato Veiga possa essere uno stabile titolare sino al rientro di Pierre Kalulu mentre Kelly (e Alberto Costa) dovranno lottare per il posto ma intanto, pensando anche alla Champions League, aumentano le rotazioni a disposizione di Thiago Motta. Capitolo cessioni: intanto, la Juventus è riuscita a resistere per Andrea Cambiaso e questo è certamente un punto a favore, al netto di possibili frizioni con l’allenatore parliamo di uno dei migliori giocatori nella rosa bianconera.

I punti oscuri sono certamente la rescissione di Danilo, francamente inspiegabile (ma anche qui c’entrano motivazioni extra campo, e il tutto si poteva certamente gestire meglio) e la cessione di Nicolò Fagioli alla Fiorentina, il tempo farà chiarezza e Thiago Motta lo vedeva poco o nulla ma il giocatore resta un giovane di qualità che sarebbe potuto servire. Arthur Melo è partito in prestito: diciamo allora che nel complesso la pagella calciomercato Juventus merita un 6,5 perché le falle sono state coperte e per ora Kolo Muani è un grande colpo, poi stabiliremo come i bianconeri chiuderanno la loro stagione.