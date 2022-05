Calciomercato Juventus/ Ai dettagli per Di Maria, Tchouameni invece si allontana

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DI MARIA IL PRIMO COLPO?

Archiviata una stagione con molte più ombre che luci, adesso il calciomercato Juventus deve mettersi in moto per una rivoluzione necessaria. Il primo colpo, lo dicevamo nei giorni scorsi, sarebbe Angel Di Maria: dalla Francia hanno già dato per fatta la firma del contratto, ma in realtà l’argentino non è ancora un calciatore della Juventus e, stando alle ultime indiscrezioni, le due parti stanno lavorando sulla modalità di ingaggio. Come sappiamo il costo del cartellino è zero, perché Di Maria ha il contratto in scadenza e lascerà il Psg dopo 7 stagioni; il Fideo ha dichiarato nelle scorse settimane che avrebbe giocato un’ultima stagione in Europa, ma la Juventus sarebbe intenzionata a proporre almeno un’opzione per un altro anno.

Qui dunque le ipotesi: la prima sarebbe quella di un accordo annuale con stipendio da 8 milioni di euro, mentre la seconda opzione è quella di un biennale con Di Maria che andrebbe a guadagnare 7 milioni l’anno, dunque appunto ingaggio che sarebbe più spalmato. Il problema naturalmente risiederebbe nell’eventualità che Di Maria decida poi davvero di lasciare l’Italia dopo un anno; oltre al fatto che nelle ultime stagioni la Juventus si è affidata a colpi di questo genere ma raramente ha cambiato volto a una squadra in calo. Si vedrà allora nei prossimi giorni, ma Di Maria sembra davvero vicino ai bianconeri…

PER TCHOUAMENI LA CONCORRENZA È FOLTA

Un altro colpo che il calciomercato Juventus potrebbe effettuare è quello di Aurelien Tchouameni. Il francese classe 2000 è letteralmente esploso nel Monaco: diventato una colonna della squadra del Principato, Didier Deschamps lo ha convocato in nazionale e il centrocampista potrebbe addirittura essere un titolare nella Francia che giocherà i Mondiali questo inverno, cercando di difendere il titolo vinto quattro anni fa in Russia. Tchouameni sarebbe, a differenza di Di Maria o di quel Paul Pogba che ancora una volta è oggetto del desiderio bianconero, il volto giovane dal quale ripartire, che potrebbe migliorare un reparto di mezzo che magari potrebbe contare anche sui talenti del settore giovanile.

Il problema per la Juventus è che la concorrenza è davvero folta, sulle tracce di Tchouameni ci sono infatti Liverpool e Psg e soprattutto nelle ultime ore sembra essersi inserito di forza il Real Madrid. I blancos sono rimasti scottati dal rinnovo di Kylian Mbappé con il Psg, perché come sappiamo fino a un anno fa sembrava che l’attaccante fosse già un calciatore agli ordini di Florentino Perez; dunque la contromossa sarebbe quella di puntare tutto su Tchouameni, anche per fare uno sgarbo alla società transalpina che vuole metterlo sotto contratto. Non sarà dunque facile per la Juventus arrivare al calciatore del Monaco…











