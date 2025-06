CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GJOKERES POSSIBILE

Scrivevamo già 20 giorni fa, in anteprima, come il calciomercato Juventus potesse dare l’assalto al grande colpo Viktor Gyokeres. Servono 80 milioni di euro per il blitz che porterebbe a vestire la maglia bianconera uno dei bomber ad aver maggiormente impressionato in queste ultime due stagioni.

Gyokeres infatti ha fatto le onde in un campionato “minore” come quello portoghese ma con lo Sporting Lisbona ha segnato tantissimo anche nelle coppe europee, e infatti è un desiderio di calciomercato di tante big tra cui quelle della Premier League.

La Juventus però ci crede: negli ultimi giorni sembra che Damien Comolli abbia deciso di andare all in sull’attaccante svedese, la strategia principale era quella di arrivare a Victor Osimhen ma il nigeriano era soprattutto un pallino di Cristiano Giuntoli.

Con l’addio del direttore sportivo, la Vecchia Signora potrebbe aver cambiato i piani sulla prima punta: niente più Osimhen, per il quale tra l’altro bisognerebbe trattare con una grande rivale come il Napoli – proprietario del cartellino – ma Gyokeres, perché c’è la convinzione che a Igor Tudor serva un profilo di questo tenore. Adesso rimane da capire in che modo la Juventus potrebbe mettere le mani sull’attaccante dei sogni…

COME GYOKERES PUÒ ARRIVARE ALLA JUVENTUS

Anzitutto bisogna dire che il calciomercato Juventus deve vincere la concorrenza per Viktor Gyokeres: la Premier League è alla finestra ma l’Arsenal si starebbe defilando, non convinto di voler spendere la cifra richiesta dallo Sporting Lisbona, il Manchester United non è mai stato caldissimo sullo svedese, anche perché ha speso tantissimo senza arrivare a risultati concreti e non può certamente farlo tutte le estati, il Manchester City il suo bomber ce l’ha già in casa e allora forse resta solo il Newcastle, che però prima dovrebbe vendere Alexander Isak, senza dimenticarsi del Chelsea che però ha già puntato su Liam Delap, figlio d’arte.

A questo punto la Juventus ci può provare: l’offerta dei bianconeri per Gyokeres al momento è di 70 milioni di euro che non sono sufficienti per far vacillare lo Sporting Lisbona, tuttavia c’è il tesoretto della Champions League e quello che arriverà dal Mondiale per Club nell’attesa di scoprire se davvero la Vecchia Signora farà strada nel torneo. L’assalto a Viktor Gyokeres poi potrebbe essere strettamente legato all’addio di Dusan Vlahovic, sacrificio presumibilmente necessario anche perché poi gli spazi per il serbo sarebbero chiusi dal nuovo arrivato, che inevitabilmente si prenderebbe la maglia da titolare; vedremo se nei prossimi giorni il calciomercato Juventus riuscirà ad affondare il colpo per quello che senza ombra di dubbio sarebbe un grande acquisto.