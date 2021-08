Calciomercato Juventus/ All-in su Locatelli, Pjanic arriva se parte Ramsey

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI PRIMO OBIETTIVO

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, resta il grande obiettivo del calciomercato estivo della Juventus. I bianconeri saranno costretti ad aumentare la posta per accaparrarsi le prestazione sportive del neo-campione d’Europa. Serve ancora qualcosa per avvicinarsi alle richieste del Sassuolo, che sono di circa 40 milioni di euro, limabili sino a quota 35. La dirigenza piemontese, attualmente, è ferma a 32 con una formula tra prestiti, riscatto e percentuale sulla rivendita con pagamento dilazionato in più stagioni.

Locatelli è una richiesta esplicita di Max Allegri, che vorrebbe aumentare il livello tecnico del proprio centrocampo, reparto che lo scorso anno è stato l’anello debole di Andrea Pirlo. La volontà del giocatore c’è, soprattutto in ottica esperienza europea con la Champions League. Il mediano ex Milan diventerebbe una colonna portante della nuova Juventus, insieme a De Ligt, Chiesa, Dybala e Kulusevski.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, VIA RAMSEY PER PJANIC

L’arrivo di Locatelli, a differenza di quello che era stato riportato nei giorni scorsi, non esclude anche l’approdo in bianconero di Miralem Pjanic, attualmente in forza al Barcellona di Koeman. I problemi finanziari dei blaugrana potrebbero facilitare il trasferimento del bosniaco, che ritroverebbe Max Allegri. In questo caso, però, la Juventus dovrebbe liberare uno slot a centrocampo e tutte le strade portano al gallese Aaron Ramsey.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Arsenal è l’uomo individuato sin da giugno per far posto a Pjanic e in questi ultimi giorni la fiducia di trovargli una collocazione gradita è in crescita, per cui si può procedere sulla strada che porta al bosniaco con più convinzione. Il gallese è ormai in rotta di collisione con il club piemontese, ma sarà altrettanto difficile trovargli una nuova sistemazione a causa del suo ingaggio.

