CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Allegri: “Le voci su Dybala e Morata non sono influenti”

La finestra di calciomercato invernale terminerà soltanto alla fine del mese ed intanto la dirigenza della Juventus è al lavoro su più fronti così da sistemare l’organico. Proseguono intanto gli impegni ufficiali per i bianconeri che ieri hanno battuto non senza faticare la Roma all’Olimpico perdendo pure per infortunio Federico Chiesa, che si sottoporrà agli esami del caso nella giornata odierna. In attesa di conoscere quale sarà l’entità del problema che ha afflitto Chiesa, la Vecchia Signora ragiona pure sui rinnovi di contratto di alcuni suoi elementi.

Chi sta trattando il prolungamento del rapporto con la società è Paulo Dybala, con l’argentino che dovrebbe essere ancora uno dei punti saldi della Juve anche nel prossimo futuro nonostante i rumors che lo vedevano in partenza già la scorsa estate. Un attaccante che potrebbe invece non rimanere a Torino è Alvaro Morata, accostato con insistenza al Barcellona nelle ultime settimane, non dimenticando che per trattenerlo bisognerà esercitare il diritto di riscatto da 35 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MOSSE DEI BIANCONERI

I rinnovi di contratto potrebbero dunque essere fondamentali per la Juventus in questa fase di calciomercato. Di questo argomento ha parlato pure il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sostituito contro la Roma dal suo vice a causa di una squalifica. L’allenatore toscano a DAZN ha spiegato prima del match: “Se le questioni riguardanti Morata e Dybala possono influire sul calendario così complicato? Assolutamente no perché sono cose che fanno parte del gioco, c’è un mercato che è sempre aperto, ci sono contratti da rinnovare. Però l’unica cosa che conta è il campo di calcio e bisogna andare dentro e dimostrare che siamo bravi che siamo la Juventus che siamo una grande squadra.”

