CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Anche Bentancur verso il Tottenham e Dybala resta in bilico

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ANCHE BENTANCUR AL TOTTENHAM

La Juventus è senza dubbio la squadra più attiva in questa parte finale del calciomercato di gennaio tra acquisti e cessioni. Dopo il colpo messo a segno prelevando Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, i bianconeri potrebbero anche mettere le mani su un nuovo centrocampista dato che stanno partendo sia Dejan Kulusevski che Rodrigo Bentancur, entrambi finiti nel mirino del Tottenham degli ex juventini Fabio Paratici ed Antonio Conte.

Nello specifico, il mediano uruguaiano era stato accostato con una certa insistenza all’Aston Villa che, stando ai rumors più recenti, potrebbe ancora provare a rilanciare con una proposta da 20 milioni di euro più 5 di bonus per strapparlo alla Vecchia Signora. Tuttavia, lo stesso Bentancur starebbe preferendo gli Spurs ai Villains ed i londinesi dovrebbero comunque pareggiare l’offerta dei rivali dato che la Juve dovrà versare lo stesso al Boca Juniors il 30% ottenuto dalla rivendita, come pattuito precedentemente.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

I dirigenti della Juventus sono dunque impegnati con gli ultimi movimenti in uscita in questa fase finale del calciomercato di gennaio. Conclusa la sessione, come annunciato dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene allora si parlerà dei contratti in scadenza e degli eventuali rinnovi, in primis quello di Paulo Dybala. Attualmente in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione in corso, l’argentino non sembra aver trovato l’intesa con la società negli ultimi mesi e continuano a rimbalzare i rumors che lo vedrebbero in partenza da Torino con l’Inter pronta a cogliere quest’opportunità.

