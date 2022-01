Calciomercato Juventus/ Arthur e Ramsey in uscita per poter fare acquisti

Il calciomercato Juventus continua a fare i conti con giocatori che sono di fatto ai margini del progetto di Massimiliano Allegri ma che rendono difficile ipotizzare movimenti in entrata se prima non dovessero partire, tra i quali Aaron Ramsey e Arthur, quest’ultimo per di più anche risultato positivo al Coronavirus e di conseguenza in isolamento in questo momento, modo decisamente sfortunato per chiudere un anno già avaro di soddisfazioni per il centrocampista brasiliano classe 1996 della Juventus.

Parliamo allora innanzitutto di Arthur, che non è certamente il centrocampista ideale per Massimiliano Allegri. Di conseguenza, la Juventus sta pensando a una cessione già nella sessione di calciomercato di gennaio. Tuttavia, l’ipervalutazione fatta una stagione fa nello scambio con Miralem Pjanic (che tra l’altro è uno dei movimenti al centro del caso plusvalenze) costringe il club bianconero a dare il via libera a un semplice prestito fino a giugno, perché non c’è la fila per comprare Arthur. L’ipotesi più credibile in questo senso è il Siviglia, si attendono sviluppi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: IL PUNTO SU ARTHUR E RAMSEY

La situazione è molto simile per Aaron Ramsey: ai margini della Juventus di Allegri, dunque in uscita ma con una situazione contrattuale che rende difficile pensare a pretendenti disposte a un acquisto a titolo definitivo per il giocatore gallese, nel mirino anche delle ironie sui social nei giorni scorsi. In questo caso, è il Newcastle la società che potrebbe fare sul serio per Aaron Ramsey, giocatore che la Juventus ha fretta di salutare visti gli scarsi risultati sul campo a fronte di un ingaggio da top player.

Il problema della cessione del gallese è proprio il suo ingaggio faraonico, che nemmeno il ricchissimo fondo PIF vuole pagare per riportare Ramsey in Premier League sul calciomercato di gennaio, nonostante il Newcastle abbia bisogno di rinforzi significativi per abbandonare la zona retrocessione dove si trova invischiato. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Sun, la trattativa è ancora nel vivo ma sembra difficile che possa sbloccarsi rapidamente. Potrebbe dunque trascinarsi per tutto gennaio, con evoluzione magari solo in extremis…

