CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Arthur, Ramsey e Kulusevski verso l’addio: i dettagli

La finestra di calciomercato invernale è cominciata ufficialmente in questo primo lunedì di gennaio e le indiscrezioni non mancano di certo in casa Juventus in merito a possibili movimenti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta della Sport, tra le file dei bianconeri ci sono almeno tre calciatori che potrebbero salutare la Vecchia Signora già entro la fine per il mese, ovvero Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski ed anche Arthur Melo. Se da una parte i dirigenti del club piemontese stanno ragionando sull’eventuale partenza di Alvaro Morata, corteggiato dal Barcellona, non è da escludere appunto anche qualche altra operazione che possa regalare alla Juve un po’ di liquidità da reinvestire.

A cominciare dal brasiliano Arthur i rumors continuano a rimanere incessanti sulla possibilità di vederlo con un’altra maglia. Nella stagione in corso ha collezionato appena 10 apparizione tra campionato e Champions League, spingendolo a guardarsi intorno con il desiderio di trovare maggior spazio altrove. Per lui si era già ipotizzato uno scambio con la Lazio per aggiudicarsi Luis Alberto ma la voce è sfumata presto ad inizio dicembre. La Roma lo tiene in considerazione come alternativa se dovesse perdere qualche elemento mentre uno scambio con l’Everton per Digne risulta meno probabile a causa dell’inserimento dell’Inter.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: KULUSEVSKI ANCORA IN PARTENZA

In questa sessione di calciomercato rimane in bilico la posizione di Dejan Kulusevski, giocatore dato più volte in partenza dalla Juventus sin dal suo arrivo a Torino. Il ventunenne svedese sarebbe un giocatore in grado di portare una discreta somma nelle casse bianconere in caso di cessione ed i dirigenti del patron Agnelli sarebbero dunque pronti ad aprire una trattativa con il Tottenham, dove piace ad Antonio Conte e Fabio Paratici. In Premier League potrebbe infine tornare il gallese Aaron Ramsey, pure lui poco convinto dal suo impiego in Piemonte e finito nel mirino del Newcastle.

