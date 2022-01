CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Aston Villa su Bentancur ed Arthur può restare

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua parte conclusiva ed in casa Juventus si stanno valutando le ultime mosse da effettuare sia in entrata che in uscita così da consegnare a mister Allegri un organico competitivo per il prosieguo della stagione. I bianconeri intanto si apprestano a disputare un importante impegno in campionato contro il Milan e nella conferenza stampa di ieri, il tecnico juventino aveva spiegato che la rosa sarebbe rimasta tale fino a giugno.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, la Vecchia Signora potrebbe ancora cambiare qualcosa soprattutto a centrocampo. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica del Daily Mail infatti l’Aston Villa avrebbe preso contatto con la Juve per trattare il trasferimento in Inghilterra di Rodrigo Bentancur. Il ventiquattrenne uruguaiano in questa stagione ha collezionato 25 presenze totali tra campionato e coppe fornendo anche tre assist vincenti ai suoi compagni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

In questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus potrebbe dunque modificare qualcosa nel mezzo. Secondo i rumors i bianconeri avrebbero aperto alla partenza di Bentancur che potrebbe così volare in Premier League per giocare agli ordini di Gerrard. Se ciò verrà confermato allora Arthur Melo sarà sicuramente certo di rimanere a Torino, respingendo così in maniera definitiva la possibilità di andare all’Arsenal.

