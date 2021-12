Calciomercato Juventus/ Aubameyang è una pista, ma i contro superano i pro

CALCIOMERCATO JUVENTUS: AUBAMEYANG, OCCASIONE O…?

Il calciomercato Juventus non si muoverà, non sui big: lo ha detto chiaro e tondo Maurizio Arrivabene, e non sembra essere fumo negli occhi. Tuttavia, gennaio potrebbe anche portare qualche occasione da cogliere per i bianconeri: quinti in classifica, hanno bisogno di una grande rincorsa per prendersi almeno la qualificazione alla prossima Champions League, senza contare che in quella attuale sperano di fare strada. Dunque, che fare? Certamente i grandi problemi della Juventus sono a centrocampo, ma in quel reparto è difficile intervenire senza grandi investimenti; sarebbe lo stesso per l’attacco, ma ultimamente è rispuntato il nome di Pierre-Emerick Aubameyang.

Il gabonese ha rotto con l’Arsenal: messo fuori rosa per le continue violazioni al regolamento (l’ultima avrebbe riguardato il rientro dalla Francia con un giorno di ritardo), i suoi giorni con la maglia dei Gunners sono finiti. Stiamo parlando di un giocatore che dal 2013, tra Borussia Dortmund e Arsenal, ha segnato 428 gol in 761 partite: mica bruscolini. Uno così potrebbe aiutare non poco l’attacco della Juventus, che è l’undicesimo della Serie A (27 reti) e ha segnato quanto Sampdoria e Bologna che, con tutto il rispetto, hanno altra classifica e obiettivi. Il problema è che l’affare di calciomercato che porterebbe Aubameyang sembra avere più contro che pro.

PRO E CONTRO DELL’AFFARE AUBAMEYANG

Parlando del calciomercato Juventus e di Aubameyang, i pro li abbiamo già detti: un attaccante che vede la porta eccome, che ha grande esperienza e che sarebbe subito in grado di essere titolare nella Juventus, in più un giocatore versatile che ha spesso giocato come esterno, in un tridente o sulla linea della trequarti. Da questo punto di vista, non ruberebbe il posto a nessuno: Massimiliano Allegri potrebbe infatti disporre un 4-2-3-1 riportando Weston McKennie a fare il mediano al fianco di Locatelli, con Morata o Kean centravanti e Federico Chiesa, che a gennaio tornerà, a sinistra lasciando Cuadrado a destra (il colombiano può anche fare il terzino, naturalmente) e Dybala da trequartista.

Certo: squadra un po’ sbilanciata, ma a questo punto bisogna osare. I contro? Intanto l’ingaggio: vero che Aubameyang nel caso arriverebbe a zero dopo essersi liberato dall’Arsenal, vero anche che in Premier League percepisce 15 milioni l’anno e la Juventus sta ancora affrontando le conseguenze dell’affare Cristiano Ronaldo. Poi, il fatto che il prossimo mese il gabonese partirà per la Coppa d’Africa: difficile insomma pensare che i bianconeri possano acquistare un calciatore che dovrebbe poi saltare il processo di inserimento nella nuova squadra, e mancare a partite importanti. Dunque, per il momento si tratta di una suggestione a mezzo stampa: Aubameyang e la Juventus paiono due mondi destinati a non incrociarsi, dopo di che le vie del calciomercato sanno essere imprevedibili…



