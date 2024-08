CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I BIANCONERI RINNOVANO BREMER FINO AL 2029

Il calciomercato Juventus passa anche e soprattutto attraverso le conferme e i punti fermi di una rosa che sta attraversando un periodo di rivoluzione e cambiamento arrivato dopo una stagione deludente. Giuntoli sta cercando nuovi nomi ma, nel mentre, è al lavoro anche sui rinnovi ed ha da poco ufficializzato il rinnovo di Gleison Bremer fino al 2029 con un ingaggio aumentato e l’inserimento di una clausola rescissoria per il calciomercato.

Il difensore brasiliano percepirà 7 milioni a stagione per le prossime cinque annate con una clausola rescissoria aumentata a 60 milioni di euro. Bremer aveva già prolungato il suo contratto di un anno portandolo fino al 2028 ed ha deciso di ritoccare ulteriormente questo accordo aumentando di un anno la sua permanenza in bianconero e alzando la cifra per la clausola rescissoria.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INTER, ROMA E NAPOLI SULLE TRACCE DI FEDERICO CHIESA

Ogni squadra ha la sua situazione spinosa e quella del calciomercato Juventus riguarda il futuro di Federico Chiesa che scadrà al termine della prossima stagione ed è stato messo fuori rosa da Thiago Motta per l’amichevole contro il Brest. L’esterno ex Fiorentina non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo con la Juventus ed è alla ricerca di una nuova sistemazione con la forte preferenza per una squadra impegnata in Champions League.

Seguono da vicino il futuro di Federico Chiesa l’Inter di Simone Inzaghi, la Roma di Daniele De Rossi e il Napoli di Antonio Conte che sono alla ricerca di un nome importante in fase offensiva e potrebbero sfruttare la situazione per acquistare uno dei migliori talenti italiani in circolazione. Maggiori informazioni sul futuro di Federico Chiesa le avremo nei prossimi giorni ma la sicurezza è che non farà parte del progetto Juventus con Thiago Motta che ha ribadito la distanza tra l’ala italiana e i bianconeri.

