Calciomercato Juventus/ C’è Aubameyang nel mirino: scambio Lo Celso-Kulusevski?

E mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un prossimo approdo di Morata al Barcellona, ecco che emergono parecchie indiscrezioni su qual potrebbero essere i prossimi obbiettivi di calciomercato in casa Juventus, per sopperire all’eventuale mancanza del bomber spagnolo. Come abbiamo accennato prima, le alternative sul tavolo non sono poche, da Depay a Milik, passando per il solito Icardi: pure stando alle ultime voci di mercato raccolte da Calciomercato.com, stanno salendo le quotazioni di Pierre Aubameyang.

La punta classe 1989 anni pare ottimo obbiettivo di mercato per i bianconeri, che puntano a uno scambio di prestiti con l’Arsenal, che detiene il cartellino dell’attaccante fino a giugno del 2023, con l’inserimento nell’affare di uno tra Arthur e Kulusevski. Pure la trattativa è ancora in alto mare, sia perchè Aubameyang a breve partirà per prendere parte alla Coppa d’Africa con la nazionale del Gabon, sia perchè la società bianconera deve prima risolvere alcune situazioni interne, prima di gettarsi su Aubameyang.

Va infatti riferito che il cartellino di Kulusevski potrebbe giocare un ruolo importante e non solo dell’arrivo di Aubameyang alla Juventus in questa finestra di calciomercato. Il nome dell’esterno offensivo (che ha un contratto coi bianconeri fino a giugno 2025), potrebbe sbloccare un eventuale scambio anche con il Tottenham, già nella prossima finestra di contrattazione.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello sport, pare che Conte e Paratici vogliano portare lo svedese ex Parma alla Premier league e al Tottenham nel dettaglio e avrebbero proposto alla Vecchia Signora uno scambio con Lo Celso, giocatore che pure non sta trovando spazio sufficiente nel club inglese. Pure va detto che il centrale non pare allettare molto la dirigenza bianconera: si valuta dunque anche il nome di Tanguy Ndombelè per la trattativa tra Juventus e Tottenham.

