Calciomercato Juventus/ Chelsea e Tottenham su De Ligt: anche il Barcellona in corsa

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DE LIGT IN USCITA MA LE CIFRE..

Per il calciomercato della Juventus il nome caldo in vista della prossima finestra di contrattazione di gennaio è senza dubbio quello di Matthijs De Ligt. Dopo le dichiarazioni di fuoco di Mino Raiola, agente del giocatore e la risposta di Maurizio Arrivabene, dirigente della Vecchia Signora, appare sempre più evidente che il futuro del difensore sia ben lontano da Torino: rimane però da capire dove andrà il danese e soprattutto quando saluterà Vinovo.

Vale infatti la pena ricordare che lo stesso De Ligt ha un contratto con la Juventus fino al 2024 ed è pure il giocatore più pagato in rosa: l’ingaggio dell’olandese ammonta a 8 milioni di euro netti più bonus e pure la società torinese deve ancora finire di versare 30 dei 75 milioni di euro nelle casse dell’Ajax (club da cui è stato strappato nel 2019). Ma non solo: aggiungiamo infatti che a fine della stagione 2022 si attiverà per De Ligt la clausola rescissoria da 125 milioni (che si alzerà fino a 140 alla fine del prossimo campionato). Cifre monstre un questa epoca covid, e che potrebbero complicare le cose non solo per i club interessati al giocatore ma pure alla Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: TOTTENHAM E CHELSEA SU DE LIGT E IL BARCELLONA..

Nonostante i calcoli, pure sono fortissime le voci che vogliono De Ligt prossimo a lasciare la Juventus anche nella finestra di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni sul calciomercato Juventus pubblicate da “Sport” e riportate da Sportmediaset, pare che presto possa accendersi un vero proprio duello tra Tottenham e Chelsea per il cartellino del difensore bianconero: lo stesso Conte avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza dei Blues di portare a Londra il prima possibile l’olandese.

Con i due club inglesi poi, pure il Barcellona sarebbe sulle tracce di De Ligt, tanto che la dirigenza spagnola avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore. Per i catalani però l’eventuale trattativa sarebbe non priva di problemi e rischi. Come è ben noto, la situazione economica del club blaugrana non è delle migliori e la clausola prevista nel contratto del giocatore come pure la cifra del suo ingaggio con la Juventus intimorisce la dirigenza spagnola. Non si escludono però colpi di scena: secondo “Todofichajes.com” Xavi vorrebbe portare De Ligt al Barcellona tutti i costi e la dirigenza del club catalano starebbe pensando di proporre alla Juventus uno scambio: De Ligt in campo di due giocatori blaugrana, ovvero Lenglet e Depay.

