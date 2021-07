CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Chiellini per un altro anno, Ronaldo e Dybala…

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHIELLINI VICINO AL RITESSERAMENTO

In casa Juventus la prossima stagione sarà un punto di partenza sotto la nuova guida di Massimiliano Allegri ma nelle idee della società c’è l’intenzione di continuare a puntare su alcuni elementi che hanno composto l’organico fornendo un contributo decisivo alla squadra. In questo senso i bianconeri punteranno forte sul ritesseramento di Giorgio Chiellini, rimasto svincolato da inizio luglio ed attualmente impegnato con la Nazionale italiana, di cui è capitano, ad Euro 2020. Aspettando di conoscere quale sarà l’esito della finale di Wembley di domenica sera, la trattativa per porre la firma sul nuovo contratto annuale entrerà nel vivo solo dal prossimo lunedì. In bilico per la Juventus resta anche il contratto di Paulo Dybala così come quello di Cristiano Ronaldo, entrambi in scadenza tra un anno nel giugno del 2022.

Calciomercato Juventus/ Si pensa a Sirigu come secondo se parte Perin

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GIORDANO SUL FUTURO DI RONALDO

La Juventus sta senza dubbio lavorando parecchio su più fronti in questi giorni di calciomercato al fine di migliorare il quarto posto conquistato in campionato lo scorso anno tra arrivi, cessioni e rinnovi. Una situazione contrattuale che preoccupa soprattutto i tifosi bianconeri è quella di Cristiano Ronaldo, in scadenza nel giugno del 2022 ovvero al termine del prossimo anno. Intervenuto in esclusiva a TMW Radio, l’ex attaccante Bruno Giordano ha espresso il suo parere al riguardo e sulle mosse della Juve che possano aiutare il nuovo allenatore Massimiliano Allegri spiegando: “Credo che la Juve abbia buonissimi giocatori in mezzo al campo, forse lo scorso anno è mancato un cervello lì dietro, Arthur ha avuto problemi. Credo che serva un’alternativa ad Alex Sandro e una punta di livello se andrà via Ronaldo. Per il resto avrai un Chiesa molto carico dopo l’Europeo.”

LEGGI ANCHE:

Paquetà alla Juventus?/ Calciomercato news, ipotesi di uno scambio con il LioneKaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato news, Napoli in pole position e c'è il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA