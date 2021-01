Calciomercato Juventus/ Concorrenza Betis per Pavoletti e Locatelli si allontana

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI BLINDATO

Sono intrecci di calciomercato in casa Juventus, dove la dirigenza della Vecchia Signora sta ancora vagliando diversi profili per rinforzare la rosa di Mister Pirlo in vista della seconda parte della stagione. Ad ora la dirigenza bianconera non ha fatto grandi mosse eclatantI, ma ha sicuramente mostrato interesse per alcuni giocatori, in primis per Manuel Locatelli, uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il regista neroverde non è colpo di fulmine recente, ma da tempo è entrato nel mirino della Juventus in termini di mercato: pure l’impressione è che l’ex Milan rimanga un sogno ancora per alcuni mesi per la Vecchia Signora. Solo ieri pomeriggio al termine della sfida di Coppa Italia tra Sassuolo e Spal (vinta dagli estensi per 2-0) Giovanni Carnevali, AD del club neroverde, ha precisato ai microfoni di Raisport che “a gennaio per i giocatori importanti come Locatelli, qualsiasi opportunità non viene presa in considerazione”. Porta sbarrata dunque per chiunque, Juventus compresa, almeno nella finestra invernale di contrattazione: Locatelli non dovrebbe spostarsi a breve.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ANCHE IL BETIS SU PAVOLETTI

Mentre dunque si allontana l’obiettivo Locatelli, quasi impossibile per la finestra di calciomercato invernale, ecco che per la Juventus si fa difficile anche l’ipotetica strada che porterebbe a Vinovo Leonardo Pavoletti. Come è noto, il nome dell’attaccante del Cagliari classe 1988 era stato già accostato alla Vecchia Signora alcuni giorni fa: il bomber era stato infatti inquadrato come un vice di grande esperienza per Alvaro Morata, ottime nome per un affare low cost per gennaio. Pavoletti poi era stato accostato anche al Milan e per lui vi erano richieste anche dalla Spagna, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. E proprio dalla penisola iberica arrivano le prime difficoltà per la dirigenza bianconera: stando. Quanto riportato dall’Estadio Deportivo, pare che vi sia anche il Betis Siviglia sulle tracce del bomber rossoblu. Anzi il club pare pronto ad esporsi e a fare un’offerta ufficiale per il cartellino dello stesso Pavoletti: se così fosse, diverrebbe molto complicato il lavoro della dirigenze bianconera, che non pare intenzionata prendere parte ad aste al rialzo.



