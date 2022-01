CALCIOMERCATO JUVENTUS/ De Ligt pronto a partire, City su Haaland

La finestra di calciomercato invernale è ancora lunga ed anche in orbita Juventus non mancano i rumors riguardanti possibili movimenti sia in entrata che in uscita. Chi potrebbe salutare i bianconeri nel prossimo futuro è Matthijs de Ligt, del quale aveva parlato qualche settimana fa il suo procuratore Mino Raiola annunciando che l’assistito sarebbe pronto a compirere un nuovo ulteriore passo nella sua carriera.

Il ventiduenne olandese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e la clausola rescissoria attiva da quest’anno da 125 milioni di euro potrebbe dunque essere esercitata dalle varie pretendenti. In merito a quale possa essere la prossima destinazione del difensore Raiola aveva spiegato: “Vedremo questa estate. Premier League? Potrebbe essere anche il Barcellona o il Real Madrid o il Paris Saint Germain.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

Il calciomercato terminerà solo alla fine del mese ma intanto in casa Juventus si ragiona non solo per l’immediato ma anche pensando al prossimo futuro. Un calciatore seguito con grande interesse dalla Vecchia Signora da ormai qualche tempo è Erling Haaland, di proprietà del Borussia Dortmund. Il ventunenne norvegese potrebbe essere l’attaccante prolifico tanto desiderato da mister Allegri oltre ad essere uno dei candidati per eventualmente rimpiazzare Alvaro Morata, il quale andrebbe ancora riscattato per 35 milioni di euro, o Paulo Dybala, in scadenza a giugno del 2022. I rumors rivelano tuttavia che per Haaland si segnala la forte concorrenza del Manchester City, dove piace tantissimo a Pep Guardiola, oltre a quella del Barcellona.

