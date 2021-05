CALCIOMERCATO JUVENTUS, PJANIC PRIMO NOME DI ALLEGRI/ Cristiano Ronaldo in stand-by

Il calciomercato della Juventus decollerà a breve, una volta conclusa la pratica Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni vedremo quale sarà la strada che verrà percorsa dalla Vecchia Signora, ma alcune indiscrezioni parlano di un possibile ritorno e di una cessione eccellente. Il nome legato a quest’ultima sarebbe quello di Cristiano Ronaldo, che guadagna 31 milioni di euro netti a stagione fino al 2022, e che potrebbe farsi tentare da qualche super offerta di una big, leggasi in particolare Paris Saint Germain e Manchester United.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI VUOLE DUE FEDELISSIMI/ Zaccagni sempre d'attualità

Ne ha parlato a riguardo Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, che oggi ha scritto: “Non credo resterà, penso anzi che Allegri voglia partire proprio dalla liberazione della squadra dal ruolo dominante di Ronaldo. Il problema sarà trovare gli stessi gol, perché attaccanti che segnino davvero alla Juve non ce ne sono”. Il Conte Max, nel contempo, starebbe pensando ad un suo vecchio pupillo, leggasi Miralem Pjanic, che a Barcellona è al margine del progetto del tecnico Koeman. I rumors si sono rincorsi nelle ultime settimane e con l’arrivo di Allegri la voce è tornata fortemente di moda. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CALCIOMERCATO MILAN FRA DE PAUL E ILICIC/ Tatarusanu resta, promosso Jungdal

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DE PAUL ALTERNATIVA A POGBA, BENTANCUR VOLA DA SIMEONE

Il calciomercato estivo di casa Juventus decollerà a breve, il tempo di fare il punto fra la dirigenza e il neo-allenatore Massimiliano Allegri. Fra i principali obiettivi vi è l’innesto di un nuovo centrocampista di qualità e il segno resta sempre Paul Pogba. Il ritorno del gioiello della nazionale francese di proprietà del Manchester United non è però semplice, anche perchè la Vecchia Signora dovrebbe prima sacrificare un big come Cristiano Ronaldo o Dybala per arrivare al Polpo. Di conseguenza si prendono in considerazione altre valide alternative, a cominciare dalla stella dell’Udinese, Rodrigo De Paul, ormai da anni accostato alle big del Belpaese, e reduce da una stagione molto importante in quel di Udine.

CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI AI SALUTI/ Luis Muriel e Raspadori primi nomi di Inzaghi

Il 27enne di Sarandì ha infatti chiuso il campionato 2020-2021 con 36 presenze, nove marcature, e dieci assist, numeri che hanno permesso ai friulani di salvarsi e di rimanere in Serie A. Il ragazzo è molto amico di Dybala e fra le varie proposte a lui giunte, praticamente tutte quelle delle big del campionato, sembrerebbe propenderebbe verso quella degli ex campioni d’Italia. De Paul ha il contratto in scadenza nel 2024 e per acquistarlo servono almeno 40 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BENTANCUR IN USCITA: PIACE A SIMEONE

Novità anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus in uscita, a cominciare da Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della nazionale uruguagia piace molto ai campioni di Spagna dell’Atletico Madrid, e i Colchoneros potrebbero a breve concretizzare l’interesse visto che da Madrid farà le valigie Lucas Torreira, non riscattato dall’Arsenal.

Diego Simeone ha sempre guardato con estremo interesse al calciatore di casa Juventus, e stando alle ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, lo avrebbe già chiesto espressamente alla propria dirigenza, che pare si sia già mossa per avviare i contatti con la Juventus. La Vecchia Signora chiede per Bentancur circa 40 milioni di euro, gli stessi di De Paul, ma non sono da escludere eventuali scambi, magari con Saul Niguez e Josè Gimenez, anche se gli spagnoli preferirebbero cedere Carrasco e Lemar, due profili che però non interessano alla Juventus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA