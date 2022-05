Calciomercato Juventus news/ Di Maria e quel like alla nuova maglia..(ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, Di Maria invia segnali ai bianconeri

Si entra nella fase del calciomercato. La Juventus intanto ha presentato la nuova prima maglia per la stagione 2022/23, che con ogni probabilità farà il suo esordio nel match casalingo di lunedì 16 maggio contro la Lazio, con un post sui canali social della società. A far impazzire i tifosi, però, è stato il particolare apprezzamento di uno dei nomi che infiamma da qualche settimana le voci sul prossimo calciomercato estivo bianconero: l’ala del Paris Saint-Germain Angel Di Maria, in scadenza con il club francese e che tanto piace a Massimiliano Allegri.

L’argentino ha messo like con il suo profilo ufficiale Instagram al contenuto postato dal club bianconero, ed immediatamente la sua reazione è diventata virale. Un semplice giudizio o un chiaro indizio di calciomercato quello lanciato dal Fideo? Sicuramente la Juventus sta facendo valutazioni concrete sullo stipendio, sull’età e sulle condizioni fisiche dell’ex fuoriclasse del Real Madrid, ma oggi Romeo Agresti, giornalista di Goal.com, ha confermato un nuovo contatto tra l’entourage del calciatore e la dirigenza piemontese. La trattativa di calciomercato entra nel vivo, il classe ’88 cerca l’ultima importante avventura in Europa.

Calciomercato Juventus news, il PSG doppia la Juve per Pogba

Locatelli non basta, la Juventus nel calciomercato che verrà ha bisogno di alzare ancora il livello del suo centrocampo: il nome che ogni estate infiamma il calciomercato della Juventus è quello di Paul Pogba. Il Mirror qualche giorno fa riportava di un’offerta di 9 milioni a stagione sommata ad un ricco pacchetto di bonus da parte dei bianconeri al calciatore francese, per convincerlo a tornare a Torino a costo zero, considerata l’attuale situazione contrattuale. Il tabloid inglese ha inoltre raccontato di un Pogba entusiasta di tornare a vestire la maglia bianconera, volenteroso di accettare la proposta, ma qualcosa sembra essere cambiato.

Secondo TuttoJuve infatti, il PSG sarebbe disposto a superare abbondantemente l’ingaggio proposto dalla Juventus, offrendo al centrocampista classe ’93 una cifra che andrebbe addirittura a pareggiare lo stipendio che attualmente percepisce al Manchester United: circa 15 milioni di euro all’anno. Una cifra che la Juventus non potrebbe mai raggiungere, e dunque escluderebbe i bianconeri dalla corsa. I tifosi sperano in una scelta guidata dalla nostalgia e dal cuore del campione del mondo francese, che nel capoluogo piemontese è cresciuto calcisticamente e dove ancora oggi riceverebbe un sostegno incondizionato: ambiente ottimale per un atleta che deve riscattarsi.











