CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Di Maria, trattativa aperta. C’è il sogno De Jong ma…

Calciomercato Juventus, l’idea Di Maria prende forma

Dopo il primo colloquio esplorativo, la Juventus è pronta a fissare un nuovo incontro con l’entourage di Di Maria. Il calciomercato bianconero entra nel vivo. L’argentino lascerà Parigi a parametro 0, ma ancora non ha deciso il suo futuro: un’avventura negli Stati Uniti lo tenta, ma l’interesse della Juve lo affascina. Il Fideo, dopo essere stato protagonista nel campionato spagnolo, inglese e francese, vorrebbe lasciare il segno anche in Serie A. Per lui si tratterebbe dell’ultimo contratto importante in una big. L’esterno ex Real Madrid è dotato, oltre che di una tecnica sublime, anche di un’incredibile duttilità ed intelligenza tattica, che gli permette di ricoprire anche i ruoli di trequartista e mezzala. Caratteristiche molto apprezzate da Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la società bianconera non ha ancora preso una decisione definitiva su Di Maria, ma l’opzione diventa giorno dopo giorno più concreta. L’aspetto che fa riflettere, però, maggiormente Arrivabene e la dirigenza è l’aspetto economico dell’affare: l’attuale numero 11 del PSG chiede uno stipendio da top, ovvero circa 7 milioni di euro, ma col decreto crescita dovrebbero pesare meno sul bilancio. Il calciatore non sarebbe rivendibile, ma porterebbe grande esperienza e mentalità vincente ad un gruppo giovane, contribuendo non poco nella crescita di quest’ultimo. Sono tante le valutazioni da fare, ma un campione come Angel Di Maria, anche a 34 anni, è capace di far gola ancora alle grandi squadre.

Calciomercato Juventus, De Jong è un sogno impossibile

La Juventus continua la caccia al centrocampista di livello internazionale, in vista del prossimo calciomercato estivo. Ci sono stati contatti con la Lazio per Milinkovic-Savic, in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, ma l’ostacolo principale sembra l’alta richiesta del presidente Lotito: 80 milioni di euro. La tentazione di un ritorno di Pogba, che si libererà a parametro 0 dal Manchester United, resta sempre viva. Il giocatore scalpiterebbe per rivestire la maglia bianconera, ma l’ingaggio resta il principale nodo da sciogliere.

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, però, il sogno proibito della Juve avrebbe un nome ed un cognome preciso: Frankie De Jong. L’olandese è sul mercato, nonostante le smentite ufficiali del club blaugrana, e si sarebbe scatenata una grande asta tra i club europei. L’unica formula che i bianconeri potrebbero proporre al Barcellona, però, è quella di uno scambio in stile Pjanic-Arthur, ma la squadra spagnola non sarebbe interessata a questa soluzione. 70 milioni contanti: queste sono le richieste del Barça, alle quali si aggiungerebbero le spese per il ricco stipendio del centrocampista. L’amicizia con De Ligt, dunque, non dovrebbe bastare a trasformare l’operazione De Jong in qualcosa di più di un sogno impossibile.











