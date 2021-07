CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Due club per Pjaca, Buffon esalta Chiellini

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PJACA PIACE A DUE CLUB

La Juventus, oltre ai rinnovi ed ai movimenti in entrata, deve anche pensare a qualche cessione in qeusta finestra di calciomercato estivo. Nell’elenco dei possibili partenti, ovvero di quei calciatori in esubero e destinati quindi a non trovare spazio durante la stagione agli ordini di mister Allegri, figura anche il nome di Marko Pjaca, rientrato dal prestito lo scorso anno al Genoa dove è riuscito a collezionare 3 reti e due assist vincenti in 38 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia. Secondo le indiscrezioni più recenti sulle tracce del croato, il cui contratto scadrà nel giugno del 2023, ci sarebbe il Torino ma stando a quanto rivelato da Calciomercato.com, la Juventus non gradirebbe la formula del prestito con diritto di riscatto proposta dai cugni preferendo piuttosto di essere certi della vendita. Un’altra possibile destinazione per Pjaca potrebbe riguardare la Dinamo Zagabria, squadra in cui potrebbe dunque tornare dopo esser stato prelevato proprio dalla Juventus nel 2016.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BUFFON PARLA DI CHIELLINI

In casa Juventus si sta lavorando sul rinnovo dei contratti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in queste settimane di calciomercato ma c’è un altro giocatore che dovrebbe ancora firmare con i bianconeri, ovvero Giorgio Chiellini. Rimasto svincolato da fine giugno, il capitano della Nazionale italiana Campione d’Europa sta finendo le vacanze post europeo e di lui ha parlato l’ex compagno Gianluigi Buffon, passato al Parma in Serie B. Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Buffon ha commentato così la passata stagione e la scelta di tornare in gialloblu: “Credo che dopo i primi tre-quattro mesi di inevitabili difficoltà, Andrea abbia preso coscienza nel suo ruolo e dimestichezza con i giocatori. Gli ultimi quattro-cinque mesi sono stati quelli di un allenatore al 100%; dopo una stagione come la nostra qualsiasi altra società starebbe ancora festeggiando, ma è sembrata deludente perché alle spalle avevamo 9 scudetti di fila e due finali di Champions. Mica può essere una colpa però. I miei figli sono stati sorpresi dalla scelta che ho fatto. Loro sognavano Barcellona, Real Madrid, la Turchia o la Grecia. Ma è stata l’occasione per dare loro una lezione preziosa: bisogna sempre credere in noi stessi, io so quanto valgo e non ho bisogno di conferme; anzi, scendo in B per dimostrare che sono il più forte. Inoltre, penso che bisogna andare oltre le apparenze e valutare le persone per quello che sono e fanno, non bisogna essere per forza un figo di Serie A. Leo e Chiellini sono la conferma che in Nazionale devono giocare sempre i migliori, giovani o vecchi che siano. Mancini poteva nascondersi dietro l’alibi della squadra giovane, ma ha detto fin dall’inizio che voleva vincere; ha mandato in campo ragazzi giovani tenuti in piedi da 4/5 esperti dentro e fuori dal campo. Per quello che hanno fatto vedere all’Europeo, Chiellini e Bonucci possono giocare serenamente fino alla mia età.”

