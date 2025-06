CALCIOMERCATO JUVENTUS: NEL MIRINO UN FIGLIO D’ARTE!

Non solo grandi nomi per il calciomercato Juventus, la società bianconera vuole portare avanti in parallelo il progetto sui giovani e sa di avere un prezioso ponte con la Next Gen, che ancora una volta ha raggiunto i playoff in Serie C e fa crescere e maturare giocatori interessanti, ad esempio Vasilije Adzic che è già riuscito a segnare con il Montenegro.

In particolar modo gli imminenti Europei Under 21 possono rappresentare un’occasione: sul taccuino della Juventus sarebbe finito un figlio d’arte, quel Ruben Van Bommel che, oltre a essere nipote di Bert Van Marwijk (secondo da CT dell’Olanda al Mondiale 2010) ha come padre Mark Van Bommel, che ha vinto lo scudetto con il Milan e la Champions League con il Barcellona.

Nato nell’agosto 2004, Ruben Van Bommel è un esterno puro: gioca a sinistra a piede invertito, è cresciuto soprattutto nell’Az Alkmaar, quest’anno alla seconda stagione da pro ha fatto benissimo in Europa League, timbrando tre gol in cinque partite (ma non ha giocato contro la Roma per un infortunio).

Le cifre per questo potenziale colpo per il calciomercato Juventus non sono impossibili, anche perché il contratto è in scadenza nel 2027: per il momento si parla di 8 milioni di euro, ma attenzione perché ci sarebbe l’interesse da parte del Bologna che potrebbe scompaginare i piani. Da vedere anche come Van Bommel si comporterà agli Europei Under 21, lui e l’Olanda avranno naturalmente tanti occhi puntati addosso e dunque il prezzo potrebbe salire, così come la concorrenza per accaparrarsi il suo cartellino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: UN NUOVO NOME PER LA TREQUARTI

Il calciomercato Juventus guarda poi ad altri nomi dell’Olanda Under 21, almeno a uno: qui parliamo di un 2003 ed è Luciano Valente. Si tratta di un trequartista nato a Groningen, da mamma olandese e padre italiano: quest’ultimo è Roberto Valente, un terzino sinistro che in Italia ha vestito anche la maglia del Siena in Serie C1. Valente aveva anche iniziato il percorso con le giovanili azzurre, giocando tre amichevoli con l’Under 19 e una partita di Elite League con l’Under 20; poco utilizzato, ha dunque deciso di rispondere alla convocazione dell’Under 21 olandese con cui ha esordito in marzo proprio contro l’Italia, per poi segnare due gol nelle amichevoli contro Romania e Costa d’Avorio. Agli Europei Under 21 va con la maglia numero 10: un’investitura.

Da vedere però se avrà spazio come titolare in una nazionale di talento; intanto sappiamo che Valente ha effettuato 7 assist nell’ultima Eredivisie giocata con la maglia del Groningen, può disimpegnarsi alle spalle dell’attaccante ma contro la Romania Michael Reiziger lo ha impiegato da centrocampista centrale in un 4-2-1-3. Nel suo caso la valutazione è di 7 milioni di euro: diciamo allora che con 15 milioni la Juventus potrebbe acquistare due calciatori di prospettiva, da inserire nella Next Gen ma che potrebbero già essere pronti per avere un posto in prima squadra (entrambi sono più “anziani” di Kenan Yildiz, per intenderci).