CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Dybala si gioca il rinnovo, Arthur non sarà ceduto

La finestra di calciomercato invernale non dovrebbe regalare particolari sorprese ai tifosi della Juventus come preannunciato nei giorni scorsi dal tecnico Massimiliano Allegri. Stando alle nuove indiscrezioni emerse nelle scorse ore, uno dei calciatori più chiacchierati in uscita pareva essere Arthur, calciatore che però dovrebbe essere trattenuto proprio per scelta dell’allenatore bianconero. I dirigenti della Vecchia Signora continuano a pensare pure al rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza a giugno di quest’anno.

L’argentino, come spiegato da Tuttosport, dovrebbe ormai essersi deciso a rimanere a Torino dove gli verranno offerti 10 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, ovvero firmando un nuovo contratto quadriennale. Il desiderio dell’ex Palermo resta quello di tornare ad offrire sul campo il contributo che ha sempre potuto dare alla squadra dopo i tanti stop che lo hanno costretto ai box.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MOSSE DEI BIANCONERI

La sessione di calciomercato di gennaio è ancora lunga e la Juventus non sembra particolarmente interessata ad effettuare mossi importanti in questa fase della stagione. La posizione in classifica ed i mancati risultati stanno però facendo discutere parecchio ed in merito è intervenuto anche l’ex Sami Khedira, in videoconferenza a margine dei Best Fifa Awards 2021. Il centrocampista ha spiegato: “Vedendo il momento della Juve sono un po’ triste perchè sono un tifoso della Juve e lo sarò in tutta la mia vita. Due, tre anni fa, la società e la Juve hanno deciso di cambiare l’idea del calcio e dei giocatori, ma hanno sbagliato. Ora stanno cercando di recuperare puntando sui giocatori giovani. Non hanno giocato male, ma non hanno segnato tanti gol e questo è un grande problema quest’anno. Hanno perso Ronaldo che ogni anno segnava 30 gol. La squadra è completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio e credo non ci siano dei leader, tolti Chiellini e Bonucci. De Ligt è uno dei leader, ma deve ancora adattarsi. Invece a centrocampo non ci sono leader, ma ci sono ottimi giocatori come Locatelli e McKennie che con il Napoli ha giocato una buona partita. Non è un problema di qualità, ma di personalità e spero lo possano risolvere.”

