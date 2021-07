CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Dybala una priorità, sirene inglesi per Rabiot

CALCIOMERCATO JUVENTUS, 12 MILIONI DI INGAGGIO PER DYBALA?

E’ tornato Max Allegri alla Juventus e tra Paulo Dybala e i bianconeri potrebbe sbocciare di nuovo l’amore. Dopo una stagione non all’altezza della fama della “Joya“, anche a causa dei tanti problemi fisici, Dybala potrebbe essere pronto a rinnovare il contratto con la Juventus. Il portale specializzato calciomercato ha anche ipotizzato le cifre, considerando che al momento l’attaccante argentino guadagna una cifra di poco superiore ai 7 milioni di euro e vorrebbe un sostanzioso aumento, sembra fino a 12 milioni l’anno, per legarsi ancora molti anni con la Juventus. L’offerta del club sarebbe però tutt’altro che da disdegnare, con la Juventus decisa a non lasciare bensì a raddoppiare su Dybala, con un‘offerta da 10 milioni di euro all’anno per trattenerlo a Torino. Il contratto di Dybala è in scadenza nel 2022 e la trattativa vera e propria partirà solo dopo il rientro del giocatore dalle vacanze, ma su queste basi ci sono sicuramente le possibilità per arrivare alla fumata bianca, quasi inattesa fino a qualche settimana fa.

CALCIOMERCATO MILAN, GIALLO POBEGA: SCAMBIO CON ILICIC?/ Giroud, c'è ancora da fare..

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RED DEVILS SU RABIOT…

I campioni della Juventus d’altronde fanno sempre gola sul mercato e questo non vale solo per Dybala. Dopo l’Europeo giocato da titolare con la maglia della Francia, pur con la conclusione amara dell’inaspettata eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera, per Adrien Rabiot si comincerebbero a sentire distintamente sirene inglesi. In particolare, quelle del Manchester United che vorrebbe affiancare a Rabiot proprio quel Paul Pogba accusato dalla madre-manager del centrocampista della Juventus dopo l’eliminazione da Euro 2020. Scaramucce di tribuna sulle quali avrebbe comunque sorvolato l’osservatore del Manchester United presente a Bucarest per osservare da vicino Rabiot nella performance contro gli elvetici. Rabiot è reduce dalla sua seconda stagione juventina, dove è arrivato nel 2019 a parametro zero, ma Ole Gunnar Solskjaer l’avrebbe messo sulla lista della spesa, con i Red Devils pronti ad offrire una cifra importante, anche se ancora non precisamente quantificata, per il giocatore.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO LAZIO/ Romagnoli-Milan è stallo: ci pensa Sarri...CALCIOMERCATO NAPOLI/ De Laurentiis su Insigne: "Vedremo!". Lazio e Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA