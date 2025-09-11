Calciomercato Juventus Inter sono pronte ad darsi battaglia sabato sul campo dell'Allianz Stadium e sul calciomercato per Dusan Vlahovic e Ademola Lookman

Calciomercato Juventus Inter sfida per Dusan Vlahovic, bianconeri vogliono il rinnovo e nerazzurri il colpo a zero

Nel weekend del ritorno in Serie A il big match di giornata vedrà la sfida Juventus Inter che oltre a poter essere già un punto di svolta del campionato sarà un primo scontro anticipato per le prossime sessioni di calciomercato dove bianconeri e nerazzurri si sfideranno per alcuni obiettivi condivisi.

In questa storica sfida poi potrebbe inserirsi anche la Roma visto che i giallorossi hanno bisogno di rientrare di 90 milioni per non rischiare di subire l’esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione, qualora dovesse arrivare la qualificazione in campionato.

Il primo giocatore che interesserà la sfida del derby d’Italia per il calciomercato è Dusan Vlahovic che in questa stagione arriverà alla fine del suo contratto coi bianconeri che fino a poche settimane fa, prima dei due gol nelle prime giornate, non sembrava avessero intenzione di rinnovare.

Ora però i progetti potrebbero essere cambiati con Comolli pronto a proporre un rinnovo a cifre ovviamente minori ma dovrà vedersela con Marotta e Ausilio che sono pronti ad offrire un’opportunità all’attaccante serbo di diventare un nuovo titolare dell’Inter con la possibile cessione di uno dei due titolari.

Calciomercato Juventus Inter tornano su Ademola Lookman, inserimento di Comolli per l’atalantino

Il secondo giocatore che potrebbe scaldare la sfida di mercato per Juventus Inter è invece Ademola Lookman che i nerazzurri non sono riusciti ad acquistare in estate ma per cui faranno un nuovo tentativo nel mercato di gennaio sperando che la situazione tra lui e l’Atalanta non si sblocchi e che le richieste dei bergamaschi diminuiscano.

A mettere i bastoni tra le ruote ai dirigenti nerazzurri però ci pensano proprio i bianconeri che stanno pensando di acquistare il nigeriano come aggiunta al reparto offensivo che permetterebbe l’addio di Vlahovic, senza alcuna remora.

Infine una sfida potrebbe scatenarsi anche a centrocampo dove i nerazzurri tengono monitorata la situazione di Manu Koné, uno dei nomi principali per le cessioni della Roma in quanto uno di quelli da cui potrebbe essere ricavata una parte consistente dei 90 milioni necessari per mettere a posto il bilancio.

L’Inter ci riproverà sicuramente nel mercato invernale ma potrebbe dover affrontare la Juventus che in estate era alla ricerca di un centrocampista muscolare che alla fine non è arrivato e potrebbe ora pensare di approfittare della situazione del francese in giallorosso.