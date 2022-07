CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Firmino-Paredes, doppio colpo in canna?

Calciomercato Juventus news, Firmino in rampa di lancio?

Il calciomercato della Juventus è pronto a far registrare l’arrivo di altri importanti giocatori alla corte di Massimiliano Allegri. Dopo Angel Di Maria e Paul Pogba anche Roberto Firmino potrebbe essere una star internazionale pronta a vestire la maglia bianconera. L’attaccante brasiliano del Liverpool si sta avvicinando e il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha sottolineato, dal suo profilo Twitter, come Firmino sia ormai vicinissimo alla Juventus.

Un affare di calciomercato per la Juventus da circa 20 milioni di euro, con il contratto del calciatore in scadenza nel 2023 il Liverpool non farà eccessiva resistenza alla sua partenza. Da definire è l’ingaggio, al momento molto alto visto che al Liverpool Firmino guadagna circa 9 milioni e mezzo di sterline l’anno. Dalle ultime indiscrezioni però l’attaccante brasiliano sembrerebbe pronto ad abbassare la sua paga per iniziare una nuova avventura nella Serie A e ottenere anche un contratto più lungo rispetto a quello in scadenza con i Reds.

Calciomercato Juventus news, c’è Paredes per il centrocampo

Calciomercato Juventus, c’è l’idea per il sostituto di Pogba? Con l’infortunio al menisco del francese, appena tornato in bianconero, la Juventus si trova nella condizione di dover rinforzare ulteriormente il centrocampo e Leandro Paredes del Paris Saint Germain potrebbe essere il nome giusto.

Secondo il quotidiano La Repubblica, i bianconeri hanno già trovato un accordo di massima con il centrocampista che ha già giocato in Serie A ai tempi della Roma, considerato da Allegri l’elemento ideale per completare la mediana. Secondo il tecnico il centrocampista argentino sarebbe perfetto per il ruolo da regista, ma l’intesa col calciatore va completato con quello del club, con la richiesta del PSG per Paredes che potrebbe assestarsi intorno ai 20 milioni di euro. Al momento la Juventus vorrebbe spingersi su una cifra inferiore, ma l’interesse del calciatore potrebbe rivelarsi decisivo per accelerare la trattativa.

