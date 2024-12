CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHIESTE INFORMAZIONI AL CHELSEA PER DISASI

Continua il calciomercato Juventus e lo fa con l’esigenza di cercare un nuovo centrale di difesa che possa sostituire l’infortunato Bremer e andare ad affiancare Gatti per riportare Kalulu come terzino della difesa a quattro di Thiago Motta. Il nome spuntato nell’ultime ore, oltre ai già conosciuti, è quello di Axel Disasi di proprietà del Chelsea ma considerato poco più di una riserva da Maresca che lo impiega quasi esclusivamente in spezzoni di partita o in Conference League dove è anche stato capitano.

Il difensore francese ha 26 anni ed è uno dei tanti prodotti del vivaio del Monaco che si è privato di questo calciatore solo dopo circa 45 milioni versati nelle casse del club monegasco. Per adesso, la Juventus ha solo chiesto informazioni sulla fattibilità dell’operazione anche se c’è da sottolineare come lo stesso Chelsea potrebbe avere dei dubbi su una sua eventuale cessione perché Disasi, anche se non è la prima scelta, rientra nelle rotazioni e permette a Maresca di fare riposare i suoi centrali titolari affidandosi ad un centrale roccioso e sicuro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MBANGULA POTREBBE PARTIRE A GENNAIO

Come riporta Calciomercato.com, il calciomercato Juventus sta monitorando la situazione generale conscio del fatto che dovrà muoversi soprattutto in entrata e potrebbe aver bisogno di cessioni che siano in grado di portare nuova liquidità nelle casse del club. I possibili partenti non sono molti anche perché la Juventus cerca delle importanti plusvalenze e si può appoggiare ai prodotti della Next Gen che hanno fatto parte del vivaio della società bianconera e si sono messi in mostra con la prima squadra.

Il più brillante di questo inizio è stato sicuramente Samuel Mbangula che si è conquistato il posto in squadra durante la preparazione estiva e ha messo a segno importanti reti che hanno regalato punti alla Juventus nonostante la sua giovane età. L’esterno belga è un classe 2004 e su di lui ci sarebbe un forte interesse sia in Francia che in Germania con Giuntoli che potrebbe lasciarlo partire a fronte di un’offerta di circa 10 milioni di euro.

