CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Gosens resta lontano, il rinnovo ora è possibile

In casa Juventus come di consueto sono diversi i nomi presenti sul taccuino dei dirigenti per potenziare la rosa di mister Allegri in questa finestra di calciomercato estivo. In questo lungo elenco di possibili obiettivi per i bianconeri è presente pure Robin Gosens, terzino tedesco di proprietà dell’Atalanta con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Stando alle indiscrezioni provenienti dal portale Todofichajes.com, tuttavia il ventisettenne potrebbe prolungare ulteriormente il suo rapporto con i bergamaschi proprio per volere dei nerazzurri: il club di mister Gasperini valuta il suo calciatore non meno di 50 milioni di euro e, secondo i rumors, non sarebbero ancora pervenute offerte di questo tipo in quel di Bergamo. Sulle tracce di Gosens si registrava la presenza non solo della Juventus ma pure del Barcellona in Spagna ma i catalani devono prima pensare a qualche cessione per sistemare il bilancio risparmiando pure su qualche ingaggio oneroso.

La dirigenza della Juventus è sempre al lavoro per migliorare ulteriormente l’organico a disposizione in cerca di nuovi elementi utili da trattare in fase di calciomercato. Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l’ex direttore generale Luciano Moggi ha offerto la sua opinione sulle prossime mosse delle squadre italiane, bianconeri compresi: “Non ci sono soldi. Sarà un mercato di prestiti salvo qualche eccezione. Chi ha bisogno di intervenire? In tanti. Meno di tutti, secondo me, Inter e Juventus. Magari la Juve prenderà Locatelli, ma è già competitiva così anche perché Conte non è più all’Inter. Poi la Roma farà degli acquisti, Mendes sarà parte importante di questo contesto. Per il resto è difficile ipotizzare altri movimenti importanti. Donnarumma al PSG? Un errore di tante squadre. Maggiore è del Milan, che dà stipendi grossi a gente anziana. Avrebbe potuto evitare e investire su Donnarumma. Sarebbe stato un altro Buffon.”

