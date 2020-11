Calciomercato Juventus/ Gravenberch, dalla Spagna sicuri: bloccato il centrocampista

CALCIOMERCATO JUVENTUS: BLOCCATO GRAVENBERCH

Il calciomercato Juventus in questo momento non è particolarmente attivo, come del resto quello di tutte le squadre: si è conclusa da un mese e mezzo una strana sessione estiva protrattasi fino a metà autunno, è iniziata una stagione piena di punti di domanda e, prima di mettere mano ad acquisti significativi, bisognerà capire se già a metà anno si possa intervenire in modo sostanziale. Intanto però dalla Spagna, precisamente da Todo Fichajes, arriva una notizia interessante: la Juventus avrebbe bruciato la concorrenza e, per un prezzo che si aggira sui 20 milioni di euro, messo le mani per la prossima stagione su Ryan Gravenberch. Reduce dalla prima convocazione con la nazionale olandese (ma non ha ancora esordito), non è la prima volta che il suo nome viene accostato alla società bianconera: Fabio Paratici lo segue da tempo. Si tratta di un classe 2002, l’ennesimo giovanissimo prodotto dal vivaio dell’Ajax e che Erik Ten Hag ha lanciato in prima squadra: già titolare in Champions League, lo abbiamo seguito da vicino al Gewiss Stadium, nel 2-2 in rimonta che l’Atalanta ha agguantato contro i Lancieri. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche rendono chiaro come la Juventus sia alla ricerca di un elemento che possa fare le veci di Paul Pogba, non potendo arrivare direttamente al francese.

GRAVENBERCH-JUVENTUS: COME CAMBIEREBBE IL CENTROCAMPO

Qualora il calciomercato Juventus riuscisse davvero a mettere le mani su Ryan Gravenberch, il centrocampo bianconero potrebbe cambiare. L’olandese, che ovviamente bisognerà valutare in grandi contesti, ha lunghe leve e una falcata che davvero ricordano le caratteristiche di Pogba che, ricordiamo, era arrivato in bianconero quando aveva 18 anni e, sul campo, molta meno esperienza del collega. Gravenberch però sembra essere un giocatore più di impostazione, meno votato a guardare la porta avversaria ma bravo a raccordare la manovra, farsi vedere dai compagni e venire servito per poi smistare; per l’età che ha si può chiaramente ancora formare e, con un allenatore come Andrea Pirlo, potrebbe imparare tanti trucchi del mestiere. Ricordiamo che la situazione del centrocampo in casa Juventus è ancora tutta in divenire: Sami Khedira continua ad allenarsi alla Continassa ma è fuori dal progetto e tratta la risoluzione del contratto, sicuramente sarà numericamente un elemento in meno e, degli altri, non tutti sono sicuri di restare. Diciamo che Gravenberch potrebbe prendere il posto di Aaron Ramsey, che Pirlo sta provando a rilanciare ma che già l’estate scorsa era sondato dal calciomercato inglese: il progetto per il tecnico bresciano sarebbe quello di fare arrivare l’olandese in rosa e schierarlo subito titolare. Ad ogni modo, vedremo se queste voci troveranno conferma.



