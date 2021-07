CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Griezmann resta lontano, ecco le parole dei dirigenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GRIEZMANN RESTA LONTANO

La Juventus mira a riconfermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione e per farlo è sempre attenta ad eventuali offerte da cogliere al volo in fase di calciomercato. Nei giorni scorsi sembrava che Antoine Griezmann potesse lasciare il Barcellona per trasferirsi in bianconero ma le parole del presidente Laporta, numero uno dei blaugrana, hanno fatto intendere che bisognerà sborsare un’ingente somma di denaro nel caso in cui dovessero lasciar andare l’attaccante francese: “Il calciomercato inizia ora e giocatori come lui suscitano interesse da parte di diversi club. Noi siamo felicissimi del rendimento di Griezmann ma, qualora arrivassero delle proposte, saremmo aperti a valutarle perché viviamo un momento molto delicato, bisogna rispettare degli equilibri. Studieremo ogni offerta e occasione sul mercato per fare una squadra competitiva.” Più restio invece il dirigente Alemany che in conferenza stampa ha dichiarato: “Il mercato si muove, ma c’è poco. Diamo valore ad Antoine, è un top player, ma vista come è la situazione difficilmente arriverà un’offerta interessante.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL FUTURO DI ROVELLA

La Juventus è sempre una delle società più attente ai giovani talenti e durante il calciomercato tratta spesso diversi profili per lasciarli crescere e maturare altrove senza troppe pressioni prima di riportarli eventualmente alla base. Uno che sta vivendo in prestito questa fase della sua carriera è Nicolò Rovella, centrocampista di diciannove anni di proprietà dei bianconeri appunto ma a titolo temporaneo al Genoa dallo scorso gennaio fino al giugno del 2022. Intervistato in aeroporto accompagnando Gollini a firmare con il Tottenham, il suo procuratore Beppe Riso riguardo al futuro dell’assistito ha spiegato: “Rovella? Vediamo, vediamo, stiamo facendo valutazioni. Sassuolo? Ma no, sono invenzioni di qualcuno. O rimane al Genoa o va alla Juve. “

