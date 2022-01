CALCIOMERCATO JUVENTUS/ I bianconeri pensano a Ciervo, Bajrami ed Orsolini

In casa Juventus l’infortunio patito da Federico Chiesa potrebbe essere l’episodio decisivo perchè i bianconeri si gettino a capofitto sul calciomercato. Se da una parte il tecnico Massimiliano Allegri nei giorni scorsi aveva spiegato che la rosa sarebbe rimasta la stessa al 99%, dall’altra l’assenza dell’ala della Nazionale italiana dovrebbe convincere i piemontesi a trovare almeno un nuovo attaccante da aggiungere al proprio reparto avanzato.

Stando alle indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, i profili seguiti con maggior interesse dalla Vecchia Signora sono tre ovvero quelli di Riccardo Ciervo della Sampdoria, Nedim Bajrami dell’Empoli e Riccardo Orsolini del Bologna. Quest’ultimo è stato accostato da diverso tempo alla Juve che tuttavia non ha mai davvero affondato il colpo mentre per il ventiduenne dei toscani il patron Corsi ha già lasciato intendere di non essere disposto a svenderlo a cuor leggero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MOSSE DEI BIANCONERI

La Juventus potrebbe quindi operare sul calciomercato in entrata magari provando ad aggiudicarsi Ciervo della Sampdoria. Il calciatore è però in prestito in Liguria dalla Roma con cui i blucerchiati sono già d’accordo sul diritto di riscatto e l’eventuale controriscatto, facendo quindi presagire che se i bianconeri vorranno davvero accaparrarselo ci saranno i giallorossi ad intervenire, richiamando il diciannovenne per poi girarlo in Piemonte. Un’altra strategia potrebbe invece essere quella di puntare su un nuovo centravanti adattando altri elementi già presenti nella rosa per ovviare all’assenza di Chiesa.

