Calciomercato Juventus/ Il contratto di Milik scade nel 2026: per lui un ruolo alla Zirkzee

Il calciomercato della Juventus passa anche dalla conferma dei giocatori già presenti in rosa. Con il cambio di allenatore, Cristiano Giuntoli dovrà costruire una rosa competitiva e che sia in grado di reggere le tre competizioni. Tra i tanti calciatori in bilico c’è anche il nome di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha il contratto che scadrà nel 2026 e sarà importante capire quale sarà il suo futuro. Nella scorsa stagione, Milik durante il calciomercato ha rifiutato ogni destinazione alternativa per sposare nuovamente il progetto Juventus ma, con il cambio di allenatore, le certezze dell’anno scorso sono tutte crollate. La volontà del polacco è quella di continuare la sua carriera a Torino almeno fino alla fine del contratto. Milik ha già parlato con la società e ha comunicato ai dirigenti bianconeri di voler proseguire la sua avventura a Torino. Adesso Milik sarà impegnato con la nazionale polacca agli Europei e vorrebbe utilizzare questa manifestazione proprio per sciogliere ogni dubbio relativo alla sua competitività. Prima degli Europei, però, il futuro di Milik verrà deciso dalla società juventina che comunicherà il suo volere al calciatore.

Rinnovo Adrien Rabiot/ Calciomercato, Giuntoli lo vuole alla Juventus ma è un obiettivo dell'Inter

Calciomercato Juventus, Milik al centro del progetto?

L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus sarà un importante spartiacque sul calciomercato e per la carriera di Milik che dovrà convincere anche il nuovo allenatore. Ragionando sulla base del gioco espresso da Motta nelle precedenti avventure con Spezia e Bologna possiamo ipotizzare che un attaccante con le caratteristiche di Milik sia benvoluto. La bravura nella gestione del pallone e l’estrema abilità tecnica del polacco potrebbero tornare molto utili per il gioco di Motta. L’idea generale è quella di vedere un Milik approcciare il ruolo di prima punta come faceva con il Napoli e sulle orme di quello che abbiamo visto da Zirkzee a Bologna. Il titolare in attacco, salvo stravolgimenti del calciomercato Juvenuts, dovrebbe essere Vlahovic ma con tre competizioni anche Milik sarebbe una pedina fondamentale anche da giocare a partita in corso. Ma il calciomercato di fatto non è ancora iniziato ed è difficile conoscere le vere mosse della Juventus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA